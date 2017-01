Cu doi la piept, în poziţia „minge de fotbal american“

Cu doi la piept, în poziția „minge de fotbal american“

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Alăptarea gemenilor poate speria la primul gând unele mămici. Principala lor îngrijorare pornește de la faptul că nu vor produce suficient lapte pentru a hrăni ambii bebeluși. Cu o informare prealabilă, dar și cu ajutorul medicului, al unui specialist în lactație și mai ales cu susținerea familiei și prietenilor, orice mămică de gemeni poate alăpta cu succes. Cu cât afli mai devreme că ai sarcină gemelară, cu atât te poți pregăti pentru sosirea bebelușilor și te poți obișnui cu ideea. Este drept că alăptarea a doi sau mai mulți bebeluși este obositoare și necesită mai multă implicare, însă satisfacțiile sunt pe măsură atunci când îți privești micuții fericiți și dezvoltându-se corect. Și în cazul gemenilor, beneficiile alăptării sunt aceleași: copiii vor fi mai sănătoși, iar în cazul tău va scădea riscul de cancer la sân. În plus, nu este de neglijat nici economia pe care o faci la bugetul familiei, nemaifiind nevoie să dai banii pe lapte praf. Una dintre dilemele care se nasc în mintea oricărei mămici de gemeni este dacă alăptatul durează mai mult față de hrănirea cu biberonul? Nici gând, aflăm de pe site-ul www.copilul.ro. Îți ia la fel de mult timp să alăptezi bebelușii simultan, cât îți ia și să-i hrănești cu biberonul, pentru biberoane fiind nevoie de mai mult timp pentru spălare, sterilizare, plus timpul pentru prepararea laptelui și încălzirea lui. Alăptare în poziția „minge de fotbal american” Să urmez un program strict sau unul flexibil de alăptare?, este o altă întrebare care se naște în mintea mămicilor de gemeni. Un program flexibil este cel mai indicat și hrănirea simultană a bebelușilor salvează timp. Nu trebuie să omitem însă faptul că gemenii pot avea tabieturi diferite în ceea ce privește intervalul de timp la care să fie hrăniți. Așa că mămicile de gemeni se ghidează de obicei după nevoile celui mai înfometat dintre ei în timpul zilei și urmează un program fix noaptea. Cât privește poziția în care o mămică de gemeni ar trebui să alăpteze, specialiștii recomandă poziția „minge de fotbal american”, recomandată pentru alăptarea a doi copii concomitent. De asemenea, puteți încerca și poziționarea de-a lungul abdomenului sau o combinație între cele două. Lapte, pe principiul cerere și ofertă Producerea laptelui matern funcționează pe regula cerere și ofertă, așadar nu are rost să îți faci griji dacă poți produce suficient lapte pentru amândoi. „Dacă alăptezi bebelușii ori de câte ori au nevoie, corpul tău va produce cantitatea de lapte necesară. Nu uita să alternezi sânii, deoarece unul dintre gemeni poate fi mai flămând decât celălalt, iar producția va fi diferită la fiecare sân”, se mai arată pe www.copilul.ro. Numărul de copii alăptați nu contează nici atunci când vine vorba despre sânii dureroși. Mai exact, specialiștii susțin că „problemele sânilor provin dintr-o alăptare incorectă, în care copilul nu apucă toată areola”. Nu uita nici de… tine! Cât despre timpul care îți rămâne și pentru tine… recomandările sunt următoarele: încearcă să dormi când dorm și gemenii, iar dacă simți că ai obosit este indicat să rogi pe cineva să îți dea o mână de ajutor. Cel mai la îndemână și, bineînțeles, cel mai dispus să facă acest lucru este… soțul tău. „Învață-ți bebelușii să folosească biberonul și lasă pe altcineva să îi hrănească cu laptele matern exprimat. Astfel, odată ce orarul de hrănire s-a mai stabilizat, poți lăsa gemenii în grija familiei și poți ieși în oraș uneori”, ne sfătuiește www. copilul.ro. Chiar dacă pare că toată ziua stai, corpul tău este pus la muncă grea producând laptele matern. Așa că nu uita să te îngrijești: bea multe lichide, consumă nutrienți - fructe, legume, proteine și, mai ales, odihnește-te când ai posibilitatea, chiar și câteva minute de somn își fac treaba.