Cu cearşaful printre şanţuri

Cu cearșaful printre șanțuri

Ştire online publicată Joi, 09 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Ploile căzute în ultimele nopți în județul Constanța au afectat case, drumuri, au produs dereglări în circulația rutieră și feroviară, precum și pene de curent. Dar nu au reușit un singur lucru: să îi gonească pe turiștii aflați în concediu pe litoral. Chiar dacă inundațiile au distrus anumite sectoare din plajele de pe litoralul românesc, acestea nu au fost ocolite de oameni. Nici măcar porțiunile afectate nu au fost goale, turiștii neezitând să-și întindă cearșaful exact pe marginea șanțurilor create de ploaie. Aceștia nu s-au lăsat intimidați nici de nisipul ud și de norii care încă amenințau, ieri dimineață, stațiunile de la mare. Încă de la ore matinale, tineri, bătrâni și copii străbăteau litoralul, oprindu-se, în cele din urmă pe plajă. Ce dacă a plouat? Important este că acum a stat ploaia și se întrevăd semne de îmbunătățire a vremii. Așa a și fost, căci, la ora amiezii, pe plajă nu bătea vântul, iar atmosfera era prielnică de lenevit pe șezlonguri și pe cearceafuri, de scăldat în mare, dar mai puțin bună de bronzat, soarele fiind, în continuare, zgârcit la vedere. Pe plajele din Eforie și Venus, cu greu găseai un loc în care să amenajezi mai mult de un prosop. Și apa era neobișnuit de caldă, ploaia și vântul fiind, de această dată, factori benefici pentru stabilirea temperaturii ei. Iar dacă, la început, turiștii erau mai reticenți în a se arunca în mare, a fost de ajuns să spună cineva că apa este bună de îmbăiat și să dea startul la înot pentru ca majoritatea să alerge către mal pentru a se scălda în voie. Nici șanțurile create de ploaie sau nisipul ud nu i-a deranjat pe oameni, aceștia făcând abstracție de ravenele create de nisipul scurs la vale din cauza ploilor. Să nu mai vorbim de faptul că, la Eforie, apa purtată de curenți a adus pe mal, spre țărm, o multitudine de scoici, atât mici, dar și mari, spre deliciul copiilor care au găsit, astfel, un mod de a-și umple timpul și de a se distra. Turiștii au avut și un motiv în plus să profite de ziua de ieri pentru a face plajă: preconizarea faptului că plajele afectate de inundații vor fi închise pentru o săptămână. Steagul alb - arborat din nou pe plajă Dacă, în urmă cu trei zile, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile scăldatului în mare, pe litoralul românesc a fost arborat steagul roșu, care însemna interdicția de a intra în mare, ieri, acesta a fost înlocuit cu cel alb sau galben. Conform salvamarilor, semnificația celor două culori este aceeași, ambele având rolul de a le sugera oamenilor că le este permisă intrarea în mare, neexistând nici un pericol. Se pare că ploile care au căzut pe litoral au potolit valurile uriașe de acum câteva zile, astfel că astăzi apa mării este liniștită și, în plus, și mai caldă. Temperaturi în creștere, dar nu pentru mult timp Temperaturile maxime au fost cuprinse, ieri, între 24 și 27 grade Celsius, puțin mai ridicate decât în ziua precedentă. Nu s-au semnalat descărcări electrice așa cum prognozau meteorologii, doar cerul a fost, într-adevăr, înnorat. În zilele următoare, vremea se va încălzi, temperaturile pentru județul Constanța fiind prognozate, duminică, la 32 de grade. Totuși, este bine să fim prevăzători, pentru că vremea rămâne instabilă și în săptămâna următoare, iar în România schimbările meteorologice bruște nu mai surprind pe nimeni. Daniela IVANCIU 