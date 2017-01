Cu ce nu trebuie combinat cartoful

Miercuri, 30 Iulie 2014

Nutriționiștii atrag atenția că nu e indicat să combini cartofi cu produse din carne, ci numai cu salate mari. Iar dacă ești la cură de slăbire, trebuie să ții cont de o regulă de aur: nu adăuga nicio sursă de grăsime, fie că e vorba de ulei, unt etc. Cât privește smântâna, aceasta este un aliment cu o cantitate calorică moderată.Cantități recomandateDacă sunt preparați corect, cartofii constituie o masă foarte valoroasă, fără risc de îngrășare, întrucât sunt una dintre cele mai alcaline vegetale. Trebuie însă mare grijă asupra cantității consumate la o masă ori pe parcursul unei zile. Potrivit Foodstory.ro, cantitatea recomandată ar fi undeva în jurul a 100-155 grame, poate chiar 200 de grame la o masă obișnuită.Pe de altă parte, endocrinologii recomandă și ei cartofii preparați corect, chiar dacă te afli într-o stare de prediabet. Cartoful fiert în coajă sau copt în coajă are un indice glicemic scăzut, pe când, dacă îl fierbem decojit și îl consumăm sub formă de piure, indicele gricemic crește. Așadar, trebuie aleasă și formula cea mai sănătoasă de preparare.