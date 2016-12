Cu ce destinaţii de vacanţă îi ademenesc austriecii pe constănţeni (Partea a III-a)

Cu ce destinații de vacanță îi ademenesc austriecii pe constănțeni (Partea a III-a)

La începutul lunii mai, reprezentanții Biroului de promovare turistică Austria Incoming au venit la Constanța să prezinte 12 regiuni de care austriecii sunt tare mândri, locuri numai bune pentru petrecerea vacanței de vară.Săptămânile trecute, am văzut cu ce ne ademenesc austriecii în regiuni ca Mostviertel, Burgenland, Alpii Vienezi, Schladming - Dachstein, Gastein, Abtenau și Zell am See-Kaprun, iar astăzi a venit rândul regiunilor Ötztal, Arlberg, Bregen-zerwald și Millstätter See.Regiunea ÖtztalRegiunea Ötztal înseamnă, pe scurt, aventură, relaxare, ape sălbatice și lacuri liniștite. Constănțenii se pot bucura acolo de drumuri panoramice la peste 2.500 de metri, dar și de magia ghețarului Sölden.O adevărată comoară în Ötztal sunt lacurile din rezervația naturală Piburger See, acolo unde vă puteți scălda sau pescui, ele având apa cea mai caldă din partea de sud - vest a Austriei. Tot aici este și Parcul de aventură Area 47, ce se întinde pe o suprafață de șase hectare, așadar aventură outdoor și, bineînțeles, aventură pe apă! Ca și curiozitate, parcul de aventură dispune de o sală de evenimente de 8.000 de persoane.Prețul a trei nopți de cazare la o pensiune în această regiune începe de la 100 de euro de persoană. Pachetul include și câte o intrare la băi termale, la complexul de aventură Area 47, intrări zilnice la ștrandurile și piscinele publice, tururi prin parcul național, urcări cu instalațiile de cablu și multe altele.Regiunea ArlbergRegiunea Arlberg strălucește prin hotelurile și pensiunile de patru și cinci stele. Se spune că cine a ajuns odată acolo nu o să poată uita magia locului, asta datorită ospitalității localnicilor și modernității serviciilor de înaltă clasă ce se găsesc în cele cinci localități cosmopolite din zonă: Lech, Zürs, Stuben, St. Christoph și St. Anton. Regiunea se laudă cu lacuri montane deosebite, terenuri de golf, facilități extraordinare pentru sport (parapantă, canyoning, rafting) și cățărare.Regiunea BregenzerwaldRegiunea Bregenzerwald - la 20 de kilometri de Bregenz - înseamnă cultură, natură, gastronomie: peisaje magnifice de străbătut la pas, pensiuni și hoteluri tradiționale, dar cu facilități ultra-moderne, festivaluri și evenimente culturale.Un pachet de 5 sau 7 nopți de cazare cu mic dejun / demipensiune, cu drumeții culinare și alte surprize, costă de la 111 euro de persoană.Regiunea Millstätter SeeRegiunea Millstätter See este una dintre destinațiile preferate ale familiilor cu copii, dar a cuplurilor care vor să aibă parte de o vacanță specială în doi. Atracția principală este lacul Millstatt. Pe o suprafață de 13 kilometri, acesta oferă dimineți de neuitat pentru romantici, ștranduri cu nisip pentru familiile cu copii, sporturi pe apă, în aer sau pe uscat. Prețul unui pachet de 7 nopți de cazare, cu ședințe yoga, plimbări cu barca, împachetare cu nămol, costă undeva la 460 de euro.