Cu casa şi garajul pe şosele

Cu casa și garajul pe șosele

Toată lumea știe că rulotele sunt acele „garsoniere” pe care le legi de mașină și le iei cu tine atunci când pleci în vacanță și nu dorești să te cazezi la hotel sau să dormi în cort. Până acum nimic nou, dar cum vi se pare ideea de a vă lua în vacanță nu vila, dar măcar apartamentul? Ca să nu mai amintesc și de garaj, nu de alta, dar poate nu găsiți loc de parcare pentru mașină. La prima vedere aceste lucruri ar putea părea rodul imaginației mele, dar ele cât se poate de reale. Producătorul german Volkner a prezentat la sfârșitul anului trecut cel mai nou concept al său, Volkner Mobil Performance. Un an întreg a durat dezvoltarea acestui model cu o lungime de 10,9 metri, ce are la baza șasiul autobuzului Volvo B12B, echipat cu un motor de 420 CP. Cu o înălțime totală de 3,70 m, Volkner Mobil Performance găzduiește, pe lângă garajul inedit, toate facilitățile necesare unei veritabile case de vacanță. Sufrageria dispune de un sistem autonom de încălzire iar baia are duș alimentat dintr-un re-zervor propriu de apă. La acestea se mai adaugă bucătăria complet mobilată și trei paturi etajate. În plus, vehiculul dispune de un sistem computerizat de supraveghere ce controlează permanent diferitele compartimente interne. Chiar dacă producătorul n-a anunțat încă un preț de achiziție al luxoasei case pe roți, este de așteptat ca prețul să fie alcătuit din șase cifre.Toată lumea știe că rulotele sunt acele „garsoniere” pe care le legi de mașină și le iei cu tine atunci când pleci în vacanță și nu dorești să te cazezi la hotel sau să dormi în cort. Până acum nimic nou, dar cum vi se pare ideea de a vă lua în vacanță nu vila, dar măcar apartamentul? Ca să nu mai amintesc și de garaj, nu de alta, dar poate nu găsiți loc de parcare pentru mașină. La prima vedere aceste lucruri ar putea părea rodul imaginației mele, dar ele cât se poate de reale. Producătorul german Volkner a prezentat la sfârșitul anului trecut cel mai nou concept al său, Volkner Mobil Performance. Un an întreg a durat dezvoltarea acestui model cu o lungime de 10,9 metri, ce are la baza șasiul autobuzului Volvo B12B, echipat cu un motor de 420 CP. Cu o înălțime totală de 3,70 m, Volkner Mobil Performance găzduiește, pe lângă garajul inedit, toate facilitățile necesare unei veritabile case de vacanță. Sufrageria dispune de un sistem autonom de încălzire iar baia are duș alimentat dintr-un re-zervor propriu de apă. La acestea se mai adaugă bucătăria complet mobilată și trei paturi etajate. În plus, vehiculul dispune de un sistem computerizat de supraveghere ce controlează permanent diferitele compartimente interne. Chiar dacă producătorul n-a anunțat încă un preț de achiziție al luxoasei case pe roți, este de așteptat ca prețul să fie alcătuit din șase cifre.