Criza imobiliară mondială

Locuințele din Marea Britanie se vor scumpi și în 2010, când este estimată o majorare cu 2% a prețurilor față de anul în curs, iar până la sfârșitul acestui an este așteptată o scădere a valorii imobilelor cu încă 3%, anunță oficialii Centrului de Cercetare Economică și Business, citați de Bloomberg. Potrivit acestora, scăderea pieței imobiliare britanice este, în acest moment, de 24% față de anul 2007. vvv Numărul tranzacțiilor imobiliare încheiate în Bulgaria, în prima jumătate din acest an, a scăzut cu mai mult de o treime față de perioada similară a anului trecut. Sofia, Varna și Borovets sunt cele mai afectate regiuni, cu 50% mai puține tranzacții decât în perioada similară a anului trecut, arată datele prezentate de Agenția Națională de Înregistrare a Proprietăților din Bulgaria, informează Novinite. vvv Criza imobiliară din Dubai s-ar putea apropia de sfârșit, datorită numărului în creștere a investitorilor care privesc din nou spre piața de lux din regiune, anunță Wall Stret Journal. Scăderea prețurilor la proprietăți cu 50%, în mai puțin de un an, a stârnit interesul investitorilor din regiune. În prezent, numărul mare de speculatori din Dubai, care au sperat să profite de pe urma boom-ului de peste șase ani a orașului, se confruntă în prezent cu prețuri în scădere, dobânzi mari și numeroase disponibilizări. „Auzim din ce în ce mai des, de la investitori, de sfârșitul crizei, iar prețurile încep să se stabilizeze”, a declarat Gaurav Shivpuri, analist pe piața imobiliară din regiune. vvv Pentru prima dată în ultimii 15 ani, mărimea noilor imobile din SUA a scăzut. Noile case au un spațiu efectiv de locuit cu 7% mai mic față de prima parte a anului trecut. Este pentru prima dată din 1994 când suprafața locuibilă a imobilelor noi nu a mai crescut. „Pe măsură ce din ce în ce mai mulți oameni își construiesc sau își remodelează casa, bazându-se pe calitate, ci nu pe cantitate, suprafața locuibilă va continua să scadă simțitor”, a declarat autoarea Sarah Susanka.