Criza de timp, ritmul cardiac şi gafele de pe eşichier

Criza de timp, ritmul cardiac și gafele de pe eșichier

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

În șah, criza de timp este situația în care jucătorul mai are de efectuat un minim de zece mutări în trei minute. Atât jucătorii, cât și antrenorii se întreabă ce măsuri profilactice pot fi luate împotriva crizei de timp, care dă în permanență veritabile rebuturi șahiste? Răspunsul nu este deloc ușor de dat. Mai întâi, deoarece orice om este practic un unicat. Apoi, trebuie ținut cont de compor-tamentul și reacția fiecăruia. Cât este de nocivă criza de timp s-a putut determina în urma unui interesant experiment medical efectuat asupra participanților la un concurs de șah. Cu acest prilej, s-a constatat că un jucător care, în mod normal, avea tensiunea 13/7,5 a înregistrat 20/8 din momentul intrării în „criză", când mai avea doar patru minute pentru 15 mutări. Temporar, au apărut și unele variații ale pulsului între 80-130 bătăi pe minut. În asemenea situații, nu e de mirare că se pot produce gafe pe eșichier. Când nervii cedează, totul e pierdut De această problemă dificilă și nedorită, care este criza de timp, s-au ocupat nenumărați performeri și cronicari de șah, dând fel de fel de sfaturi, dar lupta cu stegulețul ceasului de control a continuat, amenințând să devină un adevărat flagel. În această situație, s-ar părea că formula cea mai corectă ar fi evitarea intrării într-o astfel de fază, din care au de pierdut atât jucătorii, cât, mai ales, frumusețea jocului de șah. Există și un paradox al crizei de timp. Într-un fel sau altul, criza de timp a adversarului îl tulbură și pe jucătorul din fața sa, care, evoluând normal, pentru ultimele zece mutări are, de exemplu, la dispoziție 30 de minute. Unul dintre exemplele clasice ale efectului crizei de timp a adversarului este următorul: G. Maroczy - A. Alehin S-a ajuns într-o poziție în care albul, cu toată presiunea pieselor negre, la un joc corect are încă bune șanse de remiză. 1.Cd2?? („Zu grob!" - în traducere liberă „Din lac în puț" - este exclamația distinsului jucător maghiar, din care rezultă neîndoios că nervii săi, care în finalul partidei trebuia să fie mai activi ca oricând, au cedat, generând gafa ce l-a dus la pierderea partidei). 1… Tfd2 și, în fața pierderii de material, albul a cedat. v v v Cândva, filozoful Seneca scria că, atunci când ești angrenat într-o confruntare, „înainte de orice, adu-ți aminte să iei lucrurilor agitația și să vezi ce e în fiecare și vei găsi că nu este nimic de temut în ele, afară de însăși teama ta". Claudiu IORDACHE, Maestru al sportului