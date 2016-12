Criza a afectat şi tarabele cu suveniruri din staţiuni

Criza a afectat și tarabele cu suveniruri din stațiuni

Ştire online publicată Joi, 28 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

În fiecare vară, tarabele cu suveniruri își așteaptă turiștii cu mare nerăbdare. Însă, spre dezamăgirea comercianților, mulți turiști se uită la ele ca la muzeu.Comercianții din Satul de Vacanță se plâng de vânzări slabe și chirii mari, dar continuă să consume timp și resurse umane pentru a crea suveniruri. „E sub orice critică! Nici chiria nu ne mai iese! O să rămânem datori la bănci!”, ne spune, amărât, un comerciant.Pe taraba lui Edy am găsit vaporașe, casetuțe din scoici, rame cu scoici și tot felul de magneți de frigider, cu simbolurile orașului de la malul mării, farul genovez și delfini.Vaporașele foarte minuțios lucrate sunt și cele mai cumpărate. Vânzătorul spune că în 20 de minute realizează un astfel de suvenir, dar se preocupă din timp de adunarea scoicilor, chiar din iarnă.Un suvenir lucrat manual costă în jur de 10 lei. Produsele cumpărate din alte locuri și vândute pe această tarabă, cum sunt ramele cu scoici, costă în jur de 12-15 lei, din care 30% este adaos-ul vânzătorului. Cele mai ieftine produse de pe tarabă costă trei lei si sunt magneții.La o altă tarabă, dincolo de pod, nici măcar elefanții-suveniruri, lucrați și pictați deosebit de un student arab, nu au mare vânzare.Suveniruri ciudate, vânzători creativiPuținii turiști care mai scot bani din buzunar pentru a lua o amintire de la mare aleg suvenirurile cu scoici și delfini. Am găsit însă și cadouri mai neobișnuite pe tarabele comer-cianților. Unul dintre acestea este un ceas de perete cu mesaj religios. De ce ar alege un turist un astfel de cadou? „E bun de luat acasă și atât” este replica unei vânzătoare.Tot felul de lucruri la care nu te aștepți se găsesc la tarabele situate în drum spre plajă. Comercianții au precizat că prețurile sunt aceeași de ani de zile. Clienții însă s-au schimbat. Acum sunt mai rezervați la bani.Alexandra COJOCARU