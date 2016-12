Cristi Minculescu s-a mutat definitiv în Germania

26 Noiembrie 2012

Cristian Hrubaru l-a avut luni invitat în studioul Rock FM pe fostul solist al trupei Iris, Cristi Minculescu. Artistul le-a povestit ascultătorilor despre planurile pe care le are cu nou-înființata trupă Lotus și a declarat că s-a stabilit definitiv în Germania, transmite realitatea.net."Vreau să lămuresc o confuzie care se face. Eu sunt definitiv acolo, nu temporar, în Germania. Am plecat deja și, în măsura în care voi fi solicitat aici – și separat, și cu Lotus -, voi veni cu mare plăcere. Dar baza e acolo, în Germania", a declarat Minculescu.De asemenea, solistul a explicat semnificației numelui pe care îl are trupa sa: "Lotus e o floare de apă. Trei culori: alb, galben, roșu, cu irizări uneori. Sper să țină cât mai mult", a declarat invitatul.Colegii din noua trupă "sunt foarte buni instrumentiști sunt toți profesori de muzică. Eu sunt singurul român. Ar fi trebui să ne numim Europa, dar ne-au luat-o suedezii aceia înainte. Asta pentru că fata este portugheză naturalizată, basistul e ucrainean naturalizat și bateristul e italian naturalizat. Singurul german-german este chitaristul".Invitatul le-a dezvăluit și ce planuri are formația anul viitor: "Teoretic, se anunță vremuri frumoase. Sperăm să se și materializeze. Piese noi sunt vreo șapte, în engleză, bineînțeles".