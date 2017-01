„Creşterea pensiilor este nesustenabilă”

Ministrul liberal Sebastian Vlădescu va demisiona din Guvern:

„Creșterea pensiilor este nesustenabilă”

Ştire online publicată Marţi, 07 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Sebastian Vlădescu a declarat, într-un interviu difuzat de NewsIn, că majorarea pensiilor și construcția bugetară pe 2008 au făcut obiectul unor divergențe între el și ministrul de finanțe, Varujan Vosganian, motiv pentru care a decis să renunțe, până la sfârșitul anului, la funcția de secretar de stat din Finanțe. „Avem viziuni diferite. Creșterea pensiilor este nesustenabilă. Nu știu care sunt sursele de finanțare, iar alegerea salariului mediu brut ca parametru de majorare este o mare capcană. Voi pleca pentru că nu mai am ce face aici”, a declarat pentru NewsIn, Sebastian Vlădescu. Vlădescu a precizat că va renunța la post după ce va finaliza privatizarea Automobile Craiova, fiind președintele Comisiei de privatizare, și după ce Comisia Europeană va aproba, în septembrie, ultimelor două Programe Operaționale Sectoriale. „Nu știu ce voi face mai departe”, a adăugat Vlădescu. Liberalul Sebastian Vlădescu a fost demis din funcția de ministru al Finanțelor în aprilie 2007, odată cu eliminarea PD de la guvernare și numirea unui nou Cabinet Tăriceanu format din PNL și UDMR. „Eu nu am orgolii. Același prieten Călin (n.r. premierul Călin Popescu Tăriceanu) m-a rugat să rămân să mă ocup de fondurile europene. Numirea unei persoane noi în relația cu UE ar fi compromis Programele Operaționale și am fi riscat să nu primim anul acesta fondurile structurale”, a spus Vlădescu. În opinia lui Vlădescu, majorarea pensiilor va crea un blocaj financiar în bugetul asigurărilor sociale și va fi un precedent în relația Guvernului cu alte categorii sociale. Vlădescu crede că și sindicatele vor fi îndreptățite să ceară Guvernului majorări de salarii, iar creșterea pensiilor în funcție de salariul mediu brut este o mare capcană.Sebastian Vlădescu a declarat, într-un interviu difuzat de NewsIn, că majorarea pensiilor și construcția bugetară pe 2008 au făcut obiectul unor divergențe între el și ministrul de finanțe, Varujan Vosganian, motiv pentru care a decis să renunțe, până la sfârșitul anului, la funcția de secretar de stat din Finanțe. „Avem viziuni diferite. Creșterea pensiilor este nesustenabilă. Nu știu care sunt sursele de finanțare, iar alegerea salariului mediu brut ca parametru de majorare este o mare capcană. Voi pleca pentru că nu mai am ce face aici”, a declarat pentru NewsIn, Sebastian Vlădescu. Vlădescu a precizat că va renunța la post după ce va finaliza privatizarea Automobile Craiova, fiind președintele Comisiei de privatizare, și după ce Comisia Europeană va aproba, în septembrie, ultimelor două Programe Operaționale Sectoriale. „Nu știu ce voi face mai departe”, a adăugat Vlădescu. Liberalul Sebastian Vlădescu a fost demis din funcția de ministru al Finanțelor în aprilie 2007, odată cu eliminarea PD de la guvernare și numirea unui nou Cabinet Tăriceanu format din PNL și UDMR. „Eu nu am orgolii. Același prieten Călin (n.r. premierul Călin Popescu Tăriceanu) m-a rugat să rămân să mă ocup de fondurile europene. Numirea unei persoane noi în relația cu UE ar fi compromis Programele Operaționale și am fi riscat să nu primim anul acesta fondurile structurale”, a spus Vlădescu. În opinia lui Vlădescu, majorarea pensiilor va crea un blocaj financiar în bugetul asigurărilor sociale și va fi un precedent în relația Guvernului cu alte categorii sociale. Vlădescu crede că și sindicatele vor fi îndreptățite să ceară Guvernului majorări de salarii, iar creșterea pensiilor în funcție de salariul mediu brut este o mare capcană.