Creşte uşor numărul autorizaţiilor de construcţii

Crește ușor numărul autorizațiilor de construcții

Numărul autorizațiilor de construcție pentru clădiri rezidențiale a crescut cu 16,7%, la 4.363, în luna martie, comparativ cu luna precedentă, potrivit datelor publicate ieri de Institutul Național de Statistică (INS). Față de martie 2008, s-a înregistrat totuși o scădere cu 17,7%. Cele mai active zone au fost Sud-Muntenia (plus 182 autorizații), Vest (plus 104) și Centru (plus 91). În total, în primul trimestru din 2009 au fost eliberate 10.571 de autorizații de construcție, în scădere cu 10,5% față de perioada similară din 2008.