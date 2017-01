Costineşti - câţi turişti, atâtea pretenţii

Primul loc în topul preferințelor turiștilor

Costinești - câți turiști, atâtea pretenții

Sau cel puțin așa reiese din datele statistice centralizate de Compartimentul informare și relații publice al Inspectoratului Județean de Poliție Constanța. Cu 18.370 turiști înregistrați, Stațiunea Tineretului a devansat și Neptunul (18.079 turiști), dar și Mamaia (16.377 turiști, din care 5.603 străini). Ieri se aflau, scriptic, în vacanță la mare peste 80.000 turiști. Că a intrat Constanța… la apă și că mersul cu autoturismul personal e o adevărată artă, mai ales în sta-țiunea Mamaia, o poate constata oricine, indiferent din ce colț al țării vine. Că bătălia pe locurile de parcare e mai aprigă decât cea pe un colț de nisip, iar nu mai spunem o noutate. Dincolo de toate acestea, însă, am dorit să aflăm opinia celor care au strâns punga un an întreg ca să se bucure de câteva zile pe litoral sau, mă rog, au sacrificat ceva din cotidianul lor pentru a-și permite un răsfăț minim Laurențiu Petruț, din Bacău: „Nu pot să spun că am stat prea mult pe gânduri când mi-am ales locul de cazare. Am hotărât să stau la un hotel de patru stele, dacă tot am venit singur, știți cum e. Că se pot oferi turistului mai multe de banii ăștia, e normal să am pretenții. Vin an de an la Mamaia și mari diferențe față de anul trecut nu sunt“. Familia Corchiș, din București, a întrebat special la agenția de turism când a achiziționat biletele dacă hotelul în cauză dispune de aer condiționat: „Când am ajuns aici am constatat că nu toate camerele au această facilitate, noi având ghinionul să nu ne nimerim. Nu pot să vă spun cât de greu ne este când venim de pe plajă și intrăm într-o cameră încinsă de soare. Ne vine să intrăm direct în frigider“. Pe familia Popa, din Bacău, am prins-o foarte grăbită în drum spre hotel: „Da, da, ne grăbim, pentru că programul la masă nu e prea flexibil, ba chiar e enervant. Dacă ai ajuns la micul dejun peste ora 9,30 nu mai poți lua masa. Totuși, am venit în concediu să ne relaxăm, nu să alergăm după mese. În rest, e acceptabil“. Cristina Harp are o observație ce nu știm chiar de cine ar putea ține sau dacă nu e chiar haioasă: „Dacă mă credeți, azi-noapte nu știu dacă am dormit trei ore din cauza pescărușilor care parcă au înnebunit. Probabil de-atâta căldură. Țipă și chirăie niște sunete de ne scot din minți! Noroc că l-am lăsat pe băiețel acasă la ai mei, că n-am fi reușit să ducem sejurul până la capăt!“. Ana-Maria Herghelegiu, din Galați, a venit împreună cu mama, și pentru șase nopți a plătit 6 milioane lei, cu bilete prin sindicat: „Toate bune și frumoase dacă ar fi camera un pic mai mare și dacă ar fi investit ceva și în prima impresie: adică n-au mai schimbat geamurile și perdelele. Dar, de ce să nu recunoaștem, mobila e nouă“. N-am dat, în schimb, peste nici un turist care să fi petrecut și o vacanță măcar la vecinii noștri bulgari, ca să putem descoperi diferența. 