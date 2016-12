Copilul se teme de apă. Îl mai dai la înot?

De câte ori nu auzim părinți plângându-se că întârzie să-și dea copiii la înot din cauză că le este frică de apă? Abordare total greșită, spun specialiștii Despre.copii.com! Dimpotrivă, înotul chiar este recomandat care se tem de apă. În astfel de situații însă, părinții ar trebui să se implice la modul cel mai serios. Totul, din cauză că legătura între părinte și copil este esențială și asta pentru că micuțul are încredere într-o figură cunoscută, care pot fi mama sau tata. Dacă și așa îi este frică de apă, atunci ar trebui să intre în bazin cu unul dintre părinți. Va fi liniștit din punct de vedere emoțional și se va putea concentra asupra înotului mai relaxat.Sport recomandat și copiilor până la patru aniPentru copiii care au între zero și patru ani, un sport cu predilecție neinvaziv, fără efecte adverse asupra corpului este înotul. În plus, este unul dintre sporturile care îi atrage, care se mulează perfect pe vârsta lor. Se dezvoltă tot ce înseamnă simțuri kinestetice, cele care țin de mișcare, cum ar fi pipăitul, iar masajul pe care îl face apa asupra corpului îl ajută pe copil ca în viitor să se dezvolte frumos. Toate acestea fac parte din categoria deprinderilor motrice utilitar aplicative care îl vor ajuta enorm pe copilul dumneavoastră în viață.De reținut! O statistică recentă arată că peste 40 la sută dintre copiii români sunt supraponderali. Pe lângă alimentația proastă și abuzul de dulciuri, o altă cauză este lipsa de mișcare. Concluzia specialiștilor care au făcut studiul arată că din ce în ce mai puțini copii din România fac sport. Pentru cei care își doresc o viață sănătoasă pentru copiii lor și nu știu ce sport să aleagă, kinetoterapeuții recomandă cu multă căldură înotul.