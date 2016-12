Copiii nu au voie să sară peste micul dejun!

Nebunia de fiecare dimineață, cu cinci minute în plus, spălatul pe dinți, încheiatul nasturilor la cămașă, ne face uneori să uităm de micul dejun. Sau, în cel mai bun caz, se rezumă la un sandviș mâncat în grabă în mașină, în drum spre școală. Nu e rău nici așa, dar nici bine. Medicii susțin că micul dejun nu trebuie neglijat niciodată. Acest lucru trebuie să îl înțeleagă și copiii, dar mai ales părinții, căci ei sunt cel mai bun exemplu. Potrivit cercetătorilor, persoanele care sar peste micul dejun, inclusiv copiii, au o tendință de îngrășare, pentru că sunt tentați să consume mai multe calorii de-a lungul zilei. Nu e nevoie de o masă copioasă Copiii refuză adesea micul dejun pe motiv că nu le este foame. Chiar și așa, nu-l lăsați să plece nemâncat. Oricât de puțin contează! Copiii nu au nevoie de un mic dejun copios pentru un început bun de zi. O opțiune sănătoasă pentru atunci când motivează că nu îi este foame este să faceți câteva exerciții fizice împreună, pentru a-i spori apetitul: dansați, săriți, fa-ceți genuflexiuni. Va avea astfel și un plus de energie pe parcursul zilei. Predispuși la obezitate Copiii care sar peste micul dejun au o capacitate mai mică de concentrare la școală, primesc mai puțin fier și sunt predispuși unui indice corporal mai mare - semn că ar putea fi supraponderali. Pot apărea și probleme de comportament, deficiențe nutriționale de calciu sau proteine și chiar căderea dinților. Pe de altă parte, copiii care servesc micul dejun se descurcă mai bine la școală și în toate activitățile fizice și tind să mănânce mai echilibrat. Diferite studii au arătat că micul dejun are efecte benefice în activitatea școlară a copiilor. Obțin rezultate mai bune la teste, au viteză mai mare de lucru, mai multă energie, atenție sporită, bună-dispoziție și se îmbolnăvesc mai rar. Cereale cu lapte Pentru copii este esențial să servească cereale la micul dejun, pentru că le oferă energie și substanțe nutritive, necesare pentru sănătate, dar și în procesul de creștere. Servite cu lapte, sunt o sursă excelentă de vitamine și calciu. Pe lângă lapte (un aliment esențial în creșterea copiilor), alege și alte tipuri de lactate. Brânzica, iaurtul, sana și alte astfel de produse pot fi introduse cu succes în meniul primei mese a zilei. Ouă pentru proteine de calitate Ouăle sunt o opțiune de mic dejun importantă pentru copii. Ele conțin proteine de calitate care îi ajută pe micuți să crească puternici și sănătoși. Dacă se întâmplă să fiți în întârziere și să nu puteți pregăti un mic dejun mai complicat, optați pentru un baton de cereale, un iaurt, fructe proaspete sau brioșe din cereale integrale. Așa că, mâine dimineață nu ieșiți pe ușă înainte de a vă bucura alături de copii de un mic dejun vesel și sănătos.