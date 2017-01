Prin cântec și dans

Copiii ne-au dat clasă

S-a tras cortina peste ediția 2007 a Festivalului Național „Mamaia Copiilor", după ce președintele juriului, Adrian Păunescu, a pus coronița pe fruntea lui Ovidiu Lazăr, din Oradea, și a Mădălinei Lefter, din Iași. Două trofee ale ediției 2007 care, așa cum a apreciat în unanimitate juriul, după o jurizare și notare care a bătut recordul de dezbateri și propuneri, ne-au dat nouă, adulților, lecții de perseverență și profesionalism. Potrivit pre-ședintelui juriului, Adrian Păunescu, s-au evidențiat, și în acest an, două mari centre care promovează copiii talentați. Oradea și Iași nici la ediția din acest an nu au dezmințit. Sunt prezențe constante la Mamaia și, mai mult, au pornit pe un drum ascendent. Din păcate, la ediția din acest an, județul Constanța a fost puțin reprezentat, deși avem tineri soliști și chiar ansambluri corale care s-au afirmat recent peste hotare. Micile critici aduse ediției 2007 nu vizează calitatea concurenților, ci modul în care apar pe scenă. Margareta Pâslaru și-a spus, la sfârșitul ediției, marele of: „Lăsați copiii să fie copii".