Copiii concepuţi prin fertilizare in vitro, expuşi la malformaţii

Copiii concepuți prin fertilizare in vitro, expuși la malformații

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Copiii concepuți prin fertilizare in vitro sunt supuși unui risc de patru ori mai mare de a se naște cu malformații, față de copiii concepuți natural, potrivit cercetătorilor americani de la Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. Printre cele mai frecvente deficiențe întâlnite la copiii concepuți prin fertilizare in vitro sunt malformațiile cardiace, malformațiile buzelor și cele gastrointestinale. Fertilizarea in vitro, cunoscută și ca „fertilizare în eprubetă”, presupune unirea ovulului cu spermatozoidul într-un recipient de laborator, obținându-se astfel embrionul care se implantează, ulterior, în uterul mamei.