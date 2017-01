Copiii care cresc alături de pisici nu suferă de alergii sau astm

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Specialiștii Centrului de Pediatrie din Columbia, SUA, susțin că prezența pisicilor îi ajută pe copii să țină la distanță astmul și alergiile. Ei au arătat, într-un studiu publicat în Journal of Allergy and Clinical Immunology, că micuții care trăiesc din primii ani de viață alături de pisici dezvoltă anticorpi care îi protejează împotriva alergiei la părul de pisică și, implicit, a astmului în care boala poate degenera. Realizatorii studiului spun că, deși la vârsta de trei ani acești copii pot prezenta simptome specifice astmului, precum respirația șuieră-toare, acestea dispar până la vârsta de cinci ani. „Nu ne permitem să recomandăm familiilor cu copii mici să adopte pisici, însă rezultatele studiului atestă faptul că evitarea unui astfel de companion pentru prevenirea astmului nu este o idee bună”, a ținut să precizeze Matthew Perzanowski, coordonatorul studiului. De asemenea, în cazul în care copilul are deja astm și este alergic la părul de pisică, animalului ar trebui să i se găsească altă gazdă, a completat acesta.