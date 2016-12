Consumă peşte pentru a trăi mai mult!

Consumă pește pentru a trăi mai mult!

Ştire online publicată Miercuri, 03 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Un nou studiu publicat în cursul acestei săptămâni în Statele Unite ale Americii concluzionează că persoanele cu vârste mai mari de 65 de ani, care consumă pește trăiesc, în medie, cu doi ani mai mult decât oamenii care nu se hrănesc cu acizii grași omega-3 ce se găsesc în carnea de pește. Studiul a fost realizat de oamenii de știință de la Harvard School of Public Health și a fost publicat în jurnalul științific Annals of Internal Medicine. „Studiul nostru subliniază importanța pe care un nivel adecvat de omega-3 în sânge îl are pentru sănătatea cardiovasculară, sugerând că în anii bătrâneții aceste beneficii duc la o viață mai îndelungată”, a comentat Dariush Mozaffarian, principalul autor al studiului și totodată profesor în cadrul departamentului de epidemiologie al Harvard School of Public Health. „Cel mai mare efect benefic se înregistrează în rândul persoanelor care trec de la consum zero la un consum moderat de pește, adică aproximativ două porții de pește gras pe săptămână”, a concluzionat Mozaffarian.(sursa: descopera.ro)