Consulul turc Haluk Agca şi soţia sa, Derya, şi-au încheiat misiunea la Constanţa

Consulul turc Haluk Agca și soția sa, Derya, și-au încheiat misiunea la Constanța

Zilele acestea, s-a încheiat mandatul de patru ani al Consulului General al Turciei la Constanța, Haluk Agca. Ieri, diplomatul turc și-a luat la revedere de la comunitățile turcă și tătară din Constanța, asigurându-le de susținerea sa și după încheierea misiunii de la Constanța. „Misiunea mea și a soției mele în România a fost cu mult mai diferită față decât cele pe care le-am îndeplinit până acum în alte țări. Acțiunile mele diplomatice de până acum au fost bazate pe coordonata politică, în timp ce aici, la Constanța, a fost mai mult o misiune culturală și socială. A fost o misiune foarte importantă și am căpătat o experiență mare aici. Ne-am făcut și foarte mulți prieteni aici și ne pare rău că îi părăsim acum, dar prietenia pe care am legat-o cu acești oameni o vom continua și pe viitor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, consulul, la finalul misiunii sale. Timp de patru ani, consulul Haluk Agca și soția sa, Derya, s-au implicat într-o serie de acțiuni cu caracter cultural și social atât în județul Constanța, dar și în județele limitrofe unde trăiesc comunități de turci, precum Galați și Brăila. O susținere deosebită pentru viața culturală a venit din partea Deryei Agca, care s-a implicat direct în aceste evenimente, cunoscută fiind și cariera sa de mezzo-soprană. Așa cum ne-au declarat, cu câteva zile înainte de plecare, pe parcursul celor patru ani de activitate, Derya și Haluk Agca au avut bucuria de a se apropia nu numai de comunitățile turcă și tătară, ci și de populația majoritară. „Cât am stat aici am observat un lucru foarte important: căldura cu care se apropie ei de noi, de turci, cu conaționalii noștri care trăiesc aici, în România, fără prejudecăți”, a mai spus oficialul turc. Și-au făcut aici o mulțime de prieteni, au cunoscut obiceiurile poporului român și au avut ocazia să viziteze multe locuri din țara noastră. Despre vechea cetate a Tomisului, fostul diplomat ne-a declarat că „este un oraș frumos, care mustește de istorie, dar a cărei frumusețe o poți percepe cel mai bine în prezența prietenilor”. Mandatul de patru ani la Constanța care s-a încheiat zilele acestea l-a făcut pe diplomatul turc să înțeleagă adevărata valoare a relațiilor de bună conviețuire interetnică din Dobrogea, în contextul relațiilor dintre România și Turcia. Odată cu prezența, ieri, la sediul Uniunii Democrate Turce din România, Consulul general Haluk Agca s-a arătat dispus în continuare să sprijine la Ankara uniunea pentru obținerea unei tipografii, dar și pentru deschiderea unui post de televiziune cu emisie în limba turcă. De remarcat este faptul că una dintre realizările celor patru ani de mandat la Constanța a fost înființarea primului post de radio dedicat comunităților turcă și tătară din Dobrogea, proiect realizat prin conlucrarea Consulatului General al Turciei la Constanța cu uniunile turcă și tătară, precum și cu Muftiatul Cultului Musulman din România. Noul Consul General al Turciei la Constanța va fi prezentat oficial, cel mai probabil, la începutul anului viitor.