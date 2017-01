Constructorii auto vor să treacă de criză cu maşini electrice

Constructorii auto vor să treacă de criză cu mașini electrice

Ediția din acest an a Salonului Auto de la Detroit s-a transformat într-o mare conferință de presă, producătorii fiind mai interesanți să-și dea cu părerea despre criză și anul 2009, decât să se laude cu mașinuțe ultra-ecologiste sau bolizi mai luxoși decât palatele din Dubai. Cei de la Ford au declarat că cererea din luna ianuarie este destul de scăzută și că discută cu mai mulți posibili cumpărători ai mărcii suedeze Volvo. „Nu luăm în calcul utilizarea liniei de credit de 9 miliarde dolari, cerută statului american de producătorii auto. Guvernul ar trebui să ia măsuri de stimulare a achiziției de vehicule hibrid”, a declarat Bill Ford, președintele executiv al Ford. Cei de la General Motors au spus că încă mai caută cumpărători pentru marca Saab și că, în prezent, fondurile proprii le ajung până în luna martie. „E posibil să cerem guvernului mai mulți bani împrumut, pe lângă cele 13,4 miliarde promise deja. Planurile noastre inițiale nu s-au modificat. Vrem să lansăm modelul electric Volt la finele lui 2010, chiar dacă nu vom câștiga mult de pe urma acestei mașini”, a spus Rick Wagoner, directorul general al GM. Cei de la Volkswagen au declarat că se așteaptă la o scădere de 10% pentru 2009, compania urmând să aloce 8 miliarde euro pe an pentru dezvoltarea de modele noi. În 2008, VW a avut vânzări record, de 6,23 milioane mașini. Nici cei de la Audi nu exclud posibilitatea ca anul 2009 să aducă o scădere în vânzări. Cei de la Toyota au confirmat că vor lansa o mașină 100% electrică în SUA, până în 2012, destinată zonelor urbane și persoanelor care fac drumuri scrute. Niponii de la Honda sunt pesimiști în ceea ce privește evoluția vânzărilor în 2009, anunțând o micșorare a stocurilor de la fiecare dealer. Oficialii Mazda se bazează pe modelul Mazda3, în acest an, și speră să își mențină scăderea vânzărilor în limitele pieței. Și constructorul Chrysler vrea să scoată un model electric până în 2010. Directorul general al companiei, Bob Nardelli, a declarat că „brandul nu este de vânzare, în ciuda disponibilizărilor recente”.