Construcţiile autohtone scad cu 5,9%, al cincilea declin din UE

Construcțiile autohtone scad cu 5,9%, al cincilea declin din UE

Ştire online publicată Vineri, 19 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

În prima lună din 2010, activitatea în sectorul autohton de construcții a scăzut cu 5,9%, față de luna precedentă, și cu 12,4% față de perioada similară din 2009, marcând astfel al cincilea declin din Uniunea Europeană, potrivit datelor publicate ieri de Eurostat, biroul de statistică al UE. Din cele 11 state analizate de Eurostat, construcțiile nu au avansat decât în Slovenia (plus 7,1%), Suedia (plus 2,7%) și Marea Britanie (plus 0,9%). Cele mai mari scăderi s-au înregistrat în Cehia (-22%), Germania (-14,3%), Bulgaria (-6,1%), Spania (-6,1%) și România (-5,9%). În total, activitatea de construcții din UE a înregistrat o scădere de 2% față de luna decembrie 2009. Față de ianuarie 2009, construcțiile au scăzut cu 8,4% în UE și cu 12,5% în zona euro, declinul de 12,5% din România depășind astfel cu mult media Uniunii. În ultimul an, singurele state în care segmentul de construcții a crescut sunt Suedia (plus 13,4%) și Marea Britanie (plus 1,1%). Cele mai semnificative scăderi s-au înregistrat în Bulgaria (-30%), Cehia (-24,6%) și Germania (-16,5%).