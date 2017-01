Construcţia caselor se „înverzeşte“, reducând cu 80% emisiile de CO2

Construcția caselor se „înverzește“, reducând cu 80% emisiile de CO2

Ştire online publicată Marţi, 27 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

În prezent, 52% dintre sursele de poluare cu dioxid de carbon sunt legate de clădiri. Contrar așteptărilor, mașinile sunt responsabile doar pentru 9% din poluare. Când vine vorba de clădiri, materialele de construcții folosite înmagazinează cantități uriașe de CO2. De asemenea, procesul de producție a materialelor tradiționale reprezintă o sursă importantă de poluare. Provocarea – realizarea de ma-teriale 100% ecologice, atât printr-un proces tehnologic „verde”, cât și prin cantitatea de CO2 generată. Rezultatul – EcoRock, un produs revoluționar, care a schimbat procesul vechi de 115 ani prin care se produc blocurile convenționale de BCA. Suficient de eco-prietenos? Se pare că da. Din spusele inventatorului, americanul Kevin Surace, EcoRock înmagazinează cu 80% mai puțin dioxid de carbon. Astfel, dacă toate clădirile din lume ar folosit acest material, emisiile anuale de CO2 s-ar reduce cu 7,25 miliarde kilograme. „Cercetarea a început în 2006. Am utilizat doar materiale reciclate din industria producătoare de ciment și oțel. Am încercat peste 5.000 de amestecuri, până când am ajuns la formula finală. Acum, EcoRock este produs în SUA, cu echipamente făcute în China, pentru că nu mai există producători de gen în America. Prețul nu este diferit față de cel al produselor convenționale. Este chiar puțin mai mic”, spune Kevin Surace. EcoRock a câștigat premiul „Produsul verde al anului”, oferit de Popular Science. Și pe bună dreptate. Pentru a construi o casă clasică sunt necesari 30.000 de litri de benzină. Pentru a construi o casă EcoRock este nevoie de numai 6.000 litri. Noul material va fi disponibil pe piață din 2010. „Reducerea poluării este cea mai mare provocare. Cu 30.000 de litri de benzină poți face ocolul planetei de șase ori. Am reușit să reducem cu 80%, folosind numai materiale reciclate și utilizând un proces tehnologic curat. În prezent, deschidem din ce în ce mai multe fabrici, pentru că produsul are un succes nemaipomenit. Am ajuns acum să avem patru unități de producție. Toate au avut un impact pozitiv asupra comunităților, creând noi locuri de muncă. Este ceva deosebit, mai ales că SUA se confruntă cu o recesiune puternică”, spune Kevin Surace. Ce urmează? Compania a alocat fonduri pentru cercetare – dezvoltare, căutând noi soluții pentru toate obiectele uzuale dintr-o casă – scaune, mese, țigle, ferestre. „Trecerea la tehnologii verzi ar pu-tea revigora industria producătoare. Putem să revenim la «a face» lucruri. Acum «producem» în masă. O singură fabrică de ciment trimite în atmosferă 2,5 miliarde tone de dioxid de carbon pe an. Nu este bine deloc”, mai spune americanul. Care ar fi soluția? Un nou Sillicon Valley al firmelor producătoare de materiale de construcții este propunerea lui Surace. Problema lor, care se regăsește și în România, este lipsa de specialiști tineri, care urmează universități de profil. „Am putea crea milioane de noi locuri de muncă, în timp ce salvăm planeta. Materialele de construcții sunt mari, sunt grele, deci este logic să le produci local, în loc să le imporți de la mii de kilometri distanță, poluând și mai mult mediul. O industrie verde ar reduce substanțial rata șomajului și ar ajuta comunitățile locale”, explică Kevin Surace.