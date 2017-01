Constănţenii se întrec cu criza în Loganuri şi Passaturi

Constănțenii se întrec cu criza în Loganuri și Passaturi

Dacia și Volkswagenul sunt mărcile preferate ale constănțenilor, după cum reiese din statistica APIA realizată pe primele trei luni ale anului 2010. Dealerii auto de la malul mării au vândut, în total, 547 de autoturisme noi în prima parte a anului, clasându-se pe locul cinci într-un top al județelor cu cele mai bune rezultate. Așa cum ne-am obișnuit de ani de zile, cele mai bine vândute mărci sunt Dacia și Volkswagen, urmate de Skoda, Opel și Seat. La polul opus se află nu mai puțin de 18 mărci care nu s-au vândut în niciun exemplar în județul Constanța. Sub tăișul crizei economice, constănțenii au devenit mult mai chibzuiți cu banii lor, mai ales atunci când este vorba de achiziții importante, cum ar fi cumpărarea unei mașini. Mulți și-au amânat astfel de investiții pentru vremuri mai bune, în timp ce alții au preferat să intre acum în piață, profitând atât de discount-urile generoase ale dealerilor, cât și de programul RABLA. 547 mașini noi vândute în Constanța Potrivit statisticilor oferite de Aso-ciația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), în primele trei luni ale anului, în România s-au vândut 16.448 de autoturisme, dintre care 547 în județul Constanța. Pe primul loc este Bucureștiul, unde s-au comercializat 7.000 de mașini noi. Cea mai căutată mașină de către constănțeni a fost Dacia Logan, aceștia achiziționând 102 autoturisme ale producătorului de la Colibaș (50 de Loganuri, 46 Logan MCV și șase Sandero). Prețurile foarte accesibile au fost principalul atu al Daciei în fața celorlalți producători. Pe locul doi în preferințe s-a situat Volkswagenul, cu 76 de unități vândute. La mare căutare a fost modelul Golf, constănțenii cumpărând în primele trei luni ale anului nu mai puțin de 25 de unități. Succes a înregistrat și Polo (15 mașini), dar și modele mult mai scumpe cum ar fi Passat (12) sau Tiguan (13). Pe podiumul vânzărilor a mai urcat și Skoda, cu 58 de autoturisme vândute în județul Constanța. Cel mai apreciat model al mărcii a fost Octavia, cu 33 de mașini comercializate, urmat la mare distanță de Octavia Tour (12), noua Fabia (7) și Superb (5). Opelul, prin cei doi dealeri locali, a vândut în primul sfert al anului 43 de autoturisme, clienții optând în principal pentru noul Astra (21 mașini cumpărate) și Corsa (14). Chevroletul și Renaultul sunt la egalitate în clasamentul realizat de APIA, fiecare cu câte 38 de mașini vândute în Constanța. Dacă la Chevrolet cel mai căutat model a fost noul Aveo, cu 21 de bucăți comercializate, producătorul francez a mizat în special pe Clio (25 de mașini vândute). La mică distanță, cu 32 de autoturisme vândute în județul Constanța, se află Seat. Clienții au preferat modelele Leon (18), Ibiza (11) și Altea (3). De menționat că la malul mării s-au vândut în această perioadă aproape o treime din Seaturile comercializate în România. Mașini scumpe la vremuri grele Trecând la trioul clasic al super- mașinilor, Audi, BMW și Mercedes au avut vânzări destul de bune, comparativ cu alte clase de autoturisme mult mai ieftine și mult mai accesibile constănțenilor. Audi a vândut în Constanța, în prima parte a anului, 21 de autoturisme (4 – A3, 5 – A4, 6 – A5, 4 – Q5 și 2 – Q7). De asemenea, constănțenii au cumpărat 15 BMW-uri, preferințele acestora fiind îndreptate mai ales spre modelele mari și foarte scumpe. Astfel, dealerul Bavaria Motors a comercializat, potrivit APIA, în pri-mele trei luni ale anului, cinci autotu-risme BMW X6 (valoarea unui astfel de exemplar plecând de la 50.000 euro), patru X5, două X3, două Seria 1 și câte unul din Seria 3 și 5. Mercedesul a vândut în aceeași perioadă 12 mașini, câte una din clasele A, B și E, șase din clasa C, dar și trei GLK-uri. Fiat, Ford și Peugeot nu au reușit să convingă în prima parte a anului, având fiecare sub 15 autoturisme vândute. 18 mărci, zero vânzări La capitolul surprize neplăcute au intrat Citroenul, care a comercializat în trei luni doar o singură mașină în județul Constanța. Însă cel mai negru bilanț îl prezintă numai puțin de 18 mărci, multe dintre ele de lux, care nu au reușit să vândă nici măcar o mașină. Cadilac, Corvette, Great Wall, Hummer, Infiniti, Jaguar, Jeep, Lada, Lancia, Lexus, Maserati, Maybach, Mini, Porsche, Rolls-Royce, Saab, Smart și Ssangyong nu au izbutit să comercializeze niciun model pe piața constănțeană.