Constanţa, vizitată de o celebră actriţă din Terminator 3

Constanța, vizitată de o celebră actriță din Terminator 3

Cunoscuta actriță americană Kristanna Loken, celebră pentru rolul negativ principal din Terminator 3, va fi prezentă, pe 1 august, la Gala Superkombat World Grand Prix IV, ce va avea loc la Constanța, informează Agerpres.În vârstă de 35 de ani, Kristanna Loken a interpretat rolul asasinului T-X din „Terminator 3: Supremația Roboților”, film care l-a avut ca principal partener de scenă pe Arnold Schwarzenegger, cel care a lansat, recent, pe marile ecrane, al cincilea film al francizei Terminator.„Sunt încântată să vin în România, am auzit numai lucruri frumoase despre țara voastră. În 2013, chiar am jucat rolul principal în Bloodrayne, acolo unde o interpretam pe Rayne, care era jumătate-vampir, iar totul avea ca spațiu de acțiune teritoriul Transilvaniei din secolul al XVIII-lea. Sper să am timp să vizitez cât mai mult în perioada în care voi fi în România. În plus, abia aștept să urmăresc live gala Superkombat de la Constanța“, a declarat Kristanna Loken, cea care a interpretat-o și pe „războinica” Taja, în celebra serie Mortal Kombat.Al patrulea World Grand Prix al anului din circuitul Superkombat va avea loc, pe 1 august, la Constanța, eveniment ce va fi transmis în direct în 93 de țări.