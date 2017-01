Constanţa, sub asediul tradiţiilor turceşti

Constanța, sub asediul tradițiilor turcești

Ieri, și-a deschis porțile a XIII-a ediție a Festivalului Internațional al Portului, Dansului și Cântecului Popular Turco - Tătar. Organizat de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din România, festivalul a debutat cu tradiționala paradă pe străzile Constanței, timp de aproximativ două ore, ansambluri din Bulgaria, Turcia, Crimeea (Ucraina), Macedonia, Kosovo (Serbia) și România prezentându-și cele mai frumoase costume populare tradiționale, dansuri și acorduri muzicale, pe traseul Piața Ovidiu - Casa de Cultură. La Consulatul General al Republicii Turcia la Constanța participanții la paradă au făcut un popas, unde au susținut un scurt program artistic, „dansul săbiilor“ prezentat de membrii ansamblului YAFEM din Yalova fiind cel mai admirat de către spectatorii adunați ad-hoc. Seara, pe scena aceleiași Case de Cultură din Constanța, ansamblurile străine au fost prezente în cadrul spectacolului de deschidere. Delegațiile formațiilor invitate în festival au fost primite ieri și de către viceprimarul Gabi Stan. Sâmbătă, începând cu ora 16, vor avea loc spectacole în teritoriu, astfel: la Mihail Kogălniceanu, vor urca pe scena Căminului Cultural ansamblurile Asabay, din Bulgaria și cel din Inegöl, Turcia. Pe scena Casei de Cultură din Tulcea va evolua ansamblul YAFEM, din Yalova (Turcia), locuitorii din Basarabi vor putea urmări, pe scena Casei de Cultură din localitate ansamblul Ilham din Crimeea și TUFAK, din Turcia, iar la Medgidia vor evolua pe scena Casei Armatei ansamblurile Filizler (Kosovo) și Bahar (Macedonia). La Constanța, pe scena Casei de Cultură, spectacolul va începe la ora 18,00 și va fi susținut de ansambluri ale Uniunii Democrate a Tătarilor Turco - Musulmani din România și Uniunii Democrate Turce din România. Tot sâmbătă, la ora 9,30, la Biblioteca Județeană I.N. Roman din Constanța vor debuta și lucrările celui de-al treilea congres al femeilor turce din Balcani pentru cooperare în probleme de interes comun. Duminică, la ora 18,00, tot la Casa de Cultură din Constanța ar avea loc spectacolul de gală. Bulgaria De la Vetovo, una dintre cele mai mici localități din Bulgaria, unde trăiește cea mai mare comunitate de tătari din țara vecină, a venit la această ediție a festivalului ansamblul Asabay. Însoțiți de însuși primarul localității, și el tătar, membrii ansamblului Asabay au adus cu ei cele mai frumoase dansuri tradiționale tătărești dar și dansuri din spațiul turcic al Mării Negre. Tătarii din Bulgaria sunt la a treia participare la festivalul turco - tătar de la Constanța. Crimeea Unul dintre cele mai tinere ansambluri participante în festival vine din Crimeea, patria mamă a tătarilor… În ciuda vârstei, copiii tătari din Crimeea își reprezintă etnia cu mândrie, ei dovedind-se adevărați profesioniști în promovarea tradițiilor lor. Bal Göç Ansamblul Bal Göç din Inegöl participă pentru a doua oară la Festivalul Internațional al Portului, Dansului și Cântecului Popular Turco – Tătar de la Constanța. Inegöl este o localitate din provincia turcească Bursa. Orașul Bursa este renumit ca fiind un centru industrial cu cele mai mari fabrici producătoare de textile și sticlărie. YAFEM De la malul Mării Marmara, YAFEM a venit pentru al patrulea an să ia parte la cel mai mare festival al dansurilor și cântecelor turcești din România. YAFEM este organizatorul celui mai mare festival al lumii turcice care se organizează anual în patria lui M.K. Atatürk și reunește, timp de zece zile ansambluri din toate colțurile lumii. În luna iulie a acestui an, YAFEM a organizat a X-a ediție a acestei renumite manifestări internaționale, la care au luat parte peste 800 de participanți. Anul viitor, YAFEM va împlini 20 de ani de activitate. TUFAK Înființată în 1958, TUFAK, cu sediul în Ankara, este una dintre cele mai vechi organizații pentru promovarea folclorului turcesc. În palmaresul ansamblului se regăsesc participări la numeroase festivaluri din Turcia și din străinătate, iar în România au ajuns pentru prima dată în cadrul unui turneu internațional, în 1970. TUFAK derulează numeroase proiecte internaționale în domeniul promovării culturii spațiului turcic. Macedonia Din Macedonia, pentru a șasea oară se află în România, cu ocazia Festivalului Internațional al Portului, Dansului și Cântecului Popular Turco – Tătar, ansamblul Bahar din Skopje. Prima participare a fost în 2001, turcii din Macedonia fiind nelipsiți de atunci de la evenimentul care reunește anual la Constanța cele mai alese ansambluri din țări unde trăiesc comunități de turci. Kosovo Comunitatea turcilor din Kosovo este reprezentată pentru a doua oară la festivalul organizat de 13 ani de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din România. 