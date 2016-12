Consecvenţa este mama disciplinei

Consecvența este mama disciplinei

Există un singur lucru asupra căruia toți experții sunt întru totul de acord: consecvența este cheia disciplinei la copii. „Dacă ai de gând să schimbi ceva în modul în care îți disciplinezi copilul, atunci încearcă să fii mai consecvent”, spune Sal Severe, autorul cărții „How to behave so your child will too!” („Cum să te porți frumos, pentru ca și copilul tău să se poarte frumos!”). Copiii au nevoie să poată anticipa comportamentul nostru. Iată ce gândește un copil: „Mama așteaptă de la mine să stau liniștit la masă. Dacă nu o fac, pierd dreptul de a mă uita la televizor după cină”. Psihologii sunt de părere că, în ochii copiilor, consecvența le arată cât sunt de importanți pentru noi. El gândește că faptul că trebuie să stea la masă este responsabilitatea sa ca membru al familiei. Nu schimba regulile în timpul jocului „Inconsecvența îi poate face pe copii să se simtă nesiguri și confuzi. Micuțul își spune: «câteodată trebuie neapărat să stau la masă, altădată nu. Dacă mă smiorcăi, de cele mai multe ori, scap. Dar mama se mai și supără». Când ești consecvent, micuțul tău se gândește mai mult la comportamentul lui și exact acesta este și scopul tău”, precizează Aviva Pflock, coautorul cărții „Mommy guilt: Learn to worry less, Focus on what matters most and raise happier kids” („Sentimentul de vinovăție al mamei: Învață să îți faci mai puține griji, Concentrează-te pe ceea ce contează întradevăr și crește copii mai fericiți”). Specialiștii ne învață faptul că, pentru copiii noștri, consecvența părinților este o sursă de confort. Nu este drept să schimbăm regulile în timpul jocului sau să le aplicăm numai câteodată. În plus, nu este un mod eficient de a-i face pe copii să învețe regulile. „Părinții cred că dacă cedează smiorcăielilor, rugăminților sau acceselor de furie, își fac lor viața mai ușoară. Dar, pe termen lung, își fac viața mult mai grea. Este ca și cu facturile: plătești acum sau plătești mai târziu, cu penalizări”, explică Sal Severe. De fapt, cu toții știm asta, dar acolo, în lumea adevărată, este foarte greu. Suntem obosiți, suntem ocupați și, cu puțin ajutor din partea scumpilor noștri copii, uităm deseori să respectăm regulile. „Încerc cu consecvență să le impun respectarea regulilor, dar, câteodată, când sunt prea obosită sau stresată sau când suntem în întârziere, uit și eu de ele. Dar întotdeauna plătesc înzecit pentru asta, la final”, ne mărturisește o mamă. Nu cedați smiorcăielilor! Pentru a fi mai consecvenți, psihologii ne dau câteva sfaturi. În primul rând, trebuie să ne stabilim prioritățile. Dacă încercăm să-i învățăm toate regulile odată, vom fi copleșiți. Așa că trebuie să alegem numai una sau două reguli pe care să ne concentrăm o anumită perioadă. Pregătiți-vă pentru plânsete, nervi, accese de furie. Nu cedați și nici nu le recompensați! De asemenea, pregătiți-vă pentru progrese lente. De mare ajutor sunt notițele lăsate pe post-it-uri, în locuri la vedere prin casă. Așa vă veți reaminti mereu: „Nu țipa!”, „Încearcă să fii cooperant!”, „Nu ceda smiorcăielilor!”. Poate părea simplist, dar funcționează. Primele lucruri la care psihologii ne avertizează să ne așteptăm sunt rezistență și încăpățânare. Micuții noștri ne vor pune la încercare, indiferent de cât de consecvenți suntem. Sau ar putea să răspundă foarte bine regulilor, doar pentru a reveni apoi foarte rapid la vechile obiceiuri. Important este să nu disperăm - aceste teste periodice sunt absolut normale. Odată ce acceptăm regresele temporare vor fi mai puțin frustrați, permițându-ne să rămânem pe drumul cel bun. Inconsecvență cu premeditare Nu vă lansați în campania consecvenței singuri. Solicitați sprijinul din partea bunicilor, educatoarei, învățătoarei, pentru a vă completa eforturile de a alunga problemele de comportament. Inconsecvența accidentală, atunci când suntem prea ocupați sau preocupați pentru a reaminti o regulă, îi trimite copilului mesajul că aceasta nu este importantă pentru noi și îl încurajează să nu o respecte nici el. Dar, inconsecvența cu premeditare - atunci când îl anunți dinainte că vei face o excepție - poate să întărească o regulă. De exemplu: „Pentru că săptămâna asta stai la bunici, poți să sari peste datoria de a-ți face ordine în cameră, până săptămâna viitoare!”.