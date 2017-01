Conjunctivita fără răspuns la tratament ascunde o alergie

Ochii roșii, care plâng fără motiv, secreții și pleoape umflate sunt primele semne ale conjunctivitei la copiii mici. Chiar dacă tu ai grijă de copilul tău și respecți regulile de igienă, se poate întâmpla să apară o afecțiune la nivelul ochișorilor lui care să îi provoace suferința și care necesită îngrijiri imediate. Conjunctivita este o inflamație a mucoasei pleoapelor, țesutul subțire situat pe fața posterioară a pleoapelor cu rol în apărarea și menținerea umedă a globului ocular. Conjunctivita este cea mai comună boală a ochilor pe care o pot avea copiii. Pot avea ochii roșii, mâncărime, ochii inflamați sau umflați, iar din ochi li se poate scurge un lichid limpede sau gros, alb, galben ori verzui. Boala este numită „a ochilor roșii“ deoarece partea albă a ochiului și interiorul pleoapelor devin roșii sau roz în timpul bolii. Înroșirea poate apărea numai la un ochi, dar de multe ori conjunctivita apare la ambii ochi simultan. Conjunctivita nu este dureroasă în general, dar mâncărimile pe care le provoacă sunt supărătoare. Copilul poate avea senzația că are în ochi un fir de păr sau de nisip de care nu poate scăpa. „Conjunctivita nu este boală simplă pentru că, netratată corespunzător, poate crea complicații serioase, iar tratamentul este, uneori, de durată. Boala poate fi de natură virală sau bacteriană, dar și toxică sau alergică”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, medicul pediatru Corneliu Neagoe. Potrivit acestuia, conjunctivita virală poate fi confundată frecvent cu cea bacteriană, mai ales că secrețiile sunt purulente la ambele. Conjunctivita de cauza infecțioasă (etiologie virală sau bacteriană), se poate transmite de la o persoană la alta însă nu determină complicații serioase dacă este diagnosticată și tratată precoce. Când apare oricare dintre simptomele specifice conjunc-tivitei, este necesar consultul medical de specialitate. Oftalmo-logul va realiza o examinare minuțioasă a ochiului și, eventual, va recolta cu ajutorul unui tampon steril o probă din secreția oculară patologică. „Conjunctivita bacteriană se tratează în mod obișnuit cu soluții oftalmice care conțin și antibiotice, sub formă de picături oculare și unguente. Este foarte important ca pacienții diagnosticați cu conjunctivită să urmeze tratamentul complet recomandat de medicul oftalmolog și să nu-l întrerupă chiar dacă simptomele s-au ameliorat, pentru a evita astfel apariția recidivelor”, a precizat dr. Corneliu Neagoe. Conjunctivita virală este una dintre cele mai frecvente infecții oculare și este de obicei determinată de virusurile gripale și paragripale (sezonieră). Conjunctivita virală este una dintre primele manifestări ale răcelilor sezoniere comune și, la fel ca și acestea, are o evoluție autolimitantă (dispare fără aplicarea unui tratament etiologic), după un interval de 5-7 zile de la debut. „În cazul în care conjunctivita, chiar dacă este tratată, durează foarte mult, atunci se poate vorbi de afecțiune alergică sau chiar toxică. Este foarte importantă identificarea alergenului care produce conjunctivita pentru a se putea realiza astfel profilaxia unor episoade noi”, a mai adăugat medicul pediatru. Pentru a preveni infecția cu con-junctivită se recomandă spălarea cât mai frecventă a mâinilor cu apă și săpun, ștergerea secrețiilor apărute la nivelul ochiului, cu un tampon steril, de cel puțin două ori pe zi, igiena corespunzătoare a lucrurilor personale, precum len-jeria pentru pat (fața de pernă), prosoapele, care trebuie spălate și dezinfectate corespunzător. Este important ca orice copil cu conjunctivită infecțioasă să fie izolat de restul copiilor cu care poate să vină în contact până în momentul în care acesta nu mai este contagios.