Condimente care nu trebuie să lipsească din bucătărie

Ştire online publicată Joi, 07 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Nu e destul să știi să prepari o mâncare corect. De cele mai multe ori, ingredientele utilizate în cantitățile cele mai mici sunt cele care dau gust mâncării. Iată care sunt condimentele care nu trebuie să vă lipsească din bucătărie.Pătrunjel: este cultivat de peste 2000 de ani și a fost utilizat și pe post de medicament. Pătrunjelul conține de trei ori mai multă vitamina C decât portocalele. De asemenea, este bogat în fier și vitamina A. 9.Busuioc: Frunzele sale foarte parfumate se adăugă în mâncare când aceasta este aproape gata. Temperaturile puternice îi pot distruge aroma deosebită. Totodată, busuiocul se folosește și în salate. Din această plantă se produce un ulei, care este bogat în antioxidanți și are proprietăți antibacteriene.Cimbru: se folosește foarte mult în bucătăria libaneză, siriană și italiană. De asemenea, se poate folosi atât proaspăt, cât și uscat.Frunze de dafin: frunzele de dafin uscate au o aromă similară cu cea a cimbrului. Se folosește mai ales în bucătăria meditera-neană. Dă un gust special supelor, friptu-rilor, fructelor de mare sau mâncărurilor de legume.Boia de ardei: boia, dulce sau iute, este o pudră de ardei uscați. Acest condiment se folosește pentru a adăuga savoare mâncării, dar și culoare. Boia de ardei este utilizată mai ales la supe, fripturi, orez și gulaș. De asemenea, se folosește în prepararea cârnaților.Rozmarin: se folosește și proaspăt, și uscat. Nu trebuie adăugat foarte mult în mâncare deoarece are o aromă extrem de puternică. Se poate utiliza și în prepararea deserturilor, presărat peste înghețată și spumă de ciocolată sau fructe.Scorțișoară: în mâncarea românească, scorțișoară se folosește mai ales la deserturi. Poate fi utilizată atât măcinată, cât și batoane.Sare de mare: se obține prin evaporarea apei de mare. Se folosește în mâncare, dar și în producția cosmeticelor.Oregano: are un gust amărui și oferă mâncărurilor un gust intens în special atunci când este uscat. În Italia se folosește mai ales la prepararea legumelor prăjite, coapte, dar și la pește.Piper boabe/măcinat: este cel mai utilizat condiment în întreaga lume. Se potrivește cu majoritatea mâncărurilor. Este utilizat mai ales la fripturi de porc, miel sau vânat, la prepararea pastelor, sosurilor, tocănițelor și supelor.