CONCURS de DRAGOBETE! Câştigă unul dintre cele trei premii oferite de OnLinEstetic!

CONCURS de DRAGOBETE! Câștigă unul dintre cele trei premii oferite de OnLinEstetic!

Ştire online publicată Luni, 21 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

O persoană poate participa doar cu un singur mesaj.

Nu vor fi luate în considerare mesajele ce nu se încadrează în tema concursului.

Persoanele cu orice grad de rudenie ale unui concurent deja înscris nu pot participa la concurs.

Nerespectarea integrală a etapelor de participare la concurs va duce la invalidarea comentariului.

Prin înscrierea la concurs, participantul sau reprezentantul legal al acestuia garantează că are vârsta minimă împlinită de 18 ani și că poate dovedi ulterior cu acte.

Folosirea unui limbaj trivial te va descalifica automat din concurs.

Pentru ca sărbătoarea de Dragobete să nu treacă neobservată, Cuget Liber îți oferă ocazia de a-ți face sau de a face un cadou deosebit: poți câștiga unul dintre cele trei premii oferite de, din cadrul grupuluiun(200 lei),(150 lei) sau(130 lei).CLINICA OnLinEstetic este specializată în tratamente de estetică medicală și reprezintă cea mai nouă specializare de la On Clinic Advanced Medical Institute. În Constanța, sediul OnLinEstetic este situat pe Bulevardul Tomis, Nr. 142 A. Scroll mai jos pentru a te înscrie în concurs...Lasă un comentariu la acest articol, la articolulsauîn care trebuie să formulezi un mesaj romantic adresat persoanei iubite.Strânge cât mai multe voturi pentru a fi unul dintre câștigători.De exemplu:Ion POPESCU are un comentariu pe acestă pagină de concurs, la care a strâns 100 de voturi și câte un comentariu pe celelalte două pagini de concurs, la care a strâns 80 și respectiv 120 de voturi. Astfel, Ion POPESCU are un total de 300 de voturi.Primii 6 concurenți ale căror comentarii strâng cele mai multe voturi vor câștiga un premiu în funcție de totalul voturilor strânse.Le poți spune prietenilor tăi de pe Facebook să te voteze dacă vei copia și posta acest link: http://bit.ly/XXf2py pe pagina ta.Premierea se va face în funcție de numărul voturilor strânse pe comentariu astfel:- O intrare de două persoane laTe poți bucura alături de persoana iubită de un set complet de servicii de relaxare- Un abonament de 5 ședințe pentru masaj de relaxare oferit de- Un tratament de epilare cu zahăr, oferit de OnLinEstetic - Un tratament cosmietic facial, oferit deși- câte un coș cu produse oferit dePuteți posta comentariile și vota până duminică, 24 februarie, la ora 8.00, iar câștigătorii vor fi anunțați în aceeași zi, la ora 12.00 peși pe site, cu informațiile necesare pentru ridicarea premiului.La sfârșitul regulamentului pe care îl citiți acum, găsiți afișat un clasament cu voturile strânse până în prezent de participanți pe pagina de concurs. Clasamentul se actualizează în timp real.VĂ RUGĂM CA LA COMENTARIU SĂ FOLOSIȚI NUMELE REAL ÎNTREG, CA ÎN BULETIN ȘI O ADRESĂ DE E-MAIL VALIDĂ.