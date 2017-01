4

frumusetea

Frumusetea reprezinta cel mai frumos dar care ne-a fost dat. Noi suntem admirate, iubite, fericite pentru ca suntem frumoase. Nu exista frumusete in sine in realitate la fel cum nu exista o privire frumoasa in sine, un zambet frumos sau o mana frumoasa. O privire este frumoasa atunci cand priveste cu caldura pe cineva, un zambet este frumos atunci cand reuseste sa atraga un alt zambet, o mana nu este frumoasa pana cand nu a mangaiat pe cineva. Frumusetea presupune o relatie intre doua persoane care reusesc sa se puna in evidenta reciproc.