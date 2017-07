Concert Proconsul, Mărgineanu şi The R.O.C.K

Concert Proconsul, Mărgineanu și The R.O.C.K

Ştire online publicată Joi, 20 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Proconsul va cânta pe scena Aeromania sâmbătă, 19 august, într-un concert live, alături Mihai Mărgineanu, The R.O.C.K și alții. Concertele live programate la finalul showlui aerian de la Aeroportul Tuzla păstrează linia pop rock și folk din ultimii ani.Proconsul este prima trupă din România care câștigă trofeul „Cerbul de aur”. De-a lungul anilor, a primit foarte multe premii și distincții: „Cel mai bun grup al anului”, „Cea mai bună piesă a anului”, „Cea mai bună voce masculină a anului”.Prezență obișnuită și susținător fervent al Aeromania, Mihai Mărgineanu ne amintește că, în continuare, „Aviația dă senzația” sau că „Mă iubește femeile”, readucând pe scenă muzica inspirată din folclorul urban, atât de apreciată de publicul din România. The R.O.C.K., trupa tribut AC/DC care a fost prezentă și anul trecut la Aeromania, va încinge atmosfera cu hit-uri celebre precum „Back In Black”, „Highway to Hell”, „Thunderstruck”, „Hell's Bells”, „You Shook Me All Night Long”, „TNT”.