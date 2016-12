Conceptul "Bobo", prezentat şi pe litoral

Un nou curent în modă face primii pași la Constanța

Conceptul "Bobo", prezentat și pe litoral

Vineri seară, la Muzeul de Istorie și Arheologie, a avut loc prezentarea noii colecții masculine de tendințe primăvară - vară 2012 „We should all be a little incredible“, semnată de designerul constănțean Florin Dobre, aflat la prima sa defilare în orașul natal.Noutatea acestei prezentări constă în conceptul în sine, unul care deja a prins în București, dar care, în Constanța, de abia face primii pași.„Aceste creații se adresează tinerilor curajoși care pot să fie chic, care își doresc să vadă altceva decât ceea ce se întâmplă în România, tinerilor care încearcă și vor să vadă o altă parte a modei”, a explicat Florin Dobre.Potrivit acestuia, colecția prezentată la Constanța este inspirată de conceptul „Bobo”, prescurtare de la sintagma bourgeois - bohème, termen ce definea, la începutul anilor 2000, o nouă categorie socială, un mix între burghezi și boemi, două caste sociale ce nu părea că se vor întâlni vreodată. Este, așadar, o combinație de haine foarte scumpe cu hainele vintage.Nuanțele țesăturilor au fost alese dintr-o paletă de nonculori, dar se regăsesc și accente de roșu, verde și galben.Pentru realizarea colecției, a fost folosită o gamă diversificată de materiale, atât fine, cât și cu texturi speciale. Pe lista țesăturilor se regăsește catifeaua, stofa, lâna, dar și pielea naturală.Colecția „We should all be a little incredible” a fost prezentată deja și în cadrul festivalului de modă Pasarela 2011, organizat de Ambasada Franței în România și Institutul Francez din București.