Concediul la cort, soluţia de criză a împătimiţilor mării

Concediul la cort, soluția de criză a împătimiților mării

Mulți turiști au renunțat la hoteluri în favoarea unui sejur la mare în camping, cu cortul. După ce și-au achiziționat echipamentul complet pentru un concediu la cort, turiștii au de plătit camparea, care este între 10 lei și 18 lei pe zi. Campinguri sunt de la un capăt al litoralului românesc la celălalt. În Năvodari sunt campingurile Hanul Piraților, S, Marina Surf, Holiday, Pescăresc. Dacă vă place Eforie Nord, atunci puteți merge la camping Meduza. Dacă vreți să vă petreceți sejurul în Eforie Sud, atunci vă puteți campa la camping Cosmos, în Saturn este camping MHT, iar în Vama Veche, toată stațiunea este un camping, neamenajat însă. Ingredientele unui concediu reușit: un cort, o saltea și bună dispoziție Motivul pentru care turiștii renunță la confortul dintr-o cameră de hotel pentru un concediu cu cortul este apropierea de natură, dar și lipsa banilor. Ștefan Procop vine de șapte ani la mare cu cortul în Năvodari, la un camping de trei stele. „Aici este curat la orice oră, avem apă caldă non-stop, personalul este la dispoziția ta de fiecare dată când le soliciți ajutorul, sunt și magazine, o autoservire, baruri, gogoșerie, cabinet medical”, ne spune turistul. Este mulțumit de faptul că vede îmbunătățiri de la an la an, de faptul că au apărut magazine noi, mai multe grupuri sanitare și spații de joacă pentru copii. Prețurile sunt accesibile în vârf de sezon estival. „Scump este peste tot, dar concediul ideal, pentru mine, tot la cort rămâne”, mai spune Ștefan. Echipamentul necesar pentru un sejur la mare cu cortul este, după părerea lui Ștefan din București „un cort, o saltea și bună dispoziție”. „De când am descoperit mersul cu cortul, nu mi-am mai dorit cameră la hotel. Când erau copiii mici, mergeam la hotel, dar au crescut și stau și ei, la rândul lor, la cort în concediu. În București, stau la bloc și îmi face plăcere să vin cu cortul în concediu”, adaugă turistul. Nu-i este teamă să plece de lângă cort și să-i dispară ceva, pentru că, de șapte ani de când vine, nu a trecut prin incidente neplăcute. Vede aceiași oameni an de an, se salută, zâmbesc, mai discută la un grătar și se bucură de liniștea care domnește în camping. „Acum doi ani a stat soția ambasadorului Moldovei cu cortul chiar lângă noi. În camping vezi și foarte mulți străini, mai ales unguri, polonezi, cehoslovaci și italieni”, povestește interlocutorul nostru, cunoscut de personalul campingului și viceversa. Turism de week-end în campinguri La câteva sute de metri mai încolo, alt camping, alte condiții și prețuri, alte păreri. „Când vin la mare cu cortul, vreau să am apă caldă non-stop, acces la curent, verdeață, umbră, spațiul să fie cât de cât amenajat și multă liniște. Le-am găsit la campingul din Năvodari, la prețuri rezonabile, aceleași ca și anul trecut chiar. Și plaja este mai frumoasă, numai vreme bună să avem, că a fost tare greu după furtună”, ne-a povestit Mirela Ciobanu din Tulcea, care a prins ploile torențiale de sâmbătă. Împătimiții campingurilor practică turismul de week-end. Nu au bani pentru un sejur de o săptămână, nici timp, dar se bucură în cele două zile cât stau, de vineri și până duminică, de liniște, natură și mare. Prețurile la cort în Năvodari Turiștii trebuie să scoată din buzunar între 10 și 18 lei de persoană pentru o zi cu cortul în camping, 14 -15 lei dacă vor lumină la cort, vizitatorii trebuie să plătească între 6 și 9 lei fără cazare și mașină, iar dacă vor să închirieze grătarul, trebuie să mai scoată din buzunar între 8 și 10 lei, în funcție de camping. Alte campinguri percep taxă și pentru cort, respectiv 10 lei. Dacă aveți mașină, trebuie să plătiți între 10 lei și 13 de lei pe zi și 5 lei pentru remorcă. Pentru copii, tarifele sunt mai mici: până în 6 ani, micuții au accesul gratuit în camping și până în 12 ani, prețul este la jumătate. Echipamentul complet pentru camping Dacă pentru dumneavoastră concediul ideal la mare înseamnă să mergeți cu cortul într-un camping, atunci trebuie să aveți următoarele componente în bagaj: cort (două persoane - 200 lei), saci de dormit (55 lei), izopren sau saltele (20 lei, 60 lei), butelie (22 lei), lăzi sau genți izotermate (60 lei), folie în caz de ploaie (12 lei), pastile de răcire (3 lei), scaune pliante (17 lei), măsuță pliantă (50 lei), veselă de camping (150 lei), termos (49 lei la 1,5 litri), aragazuri de voiaj (100 lei), pompă de picior pentru umflat saltele (20 lei), lanternă (20 lei).