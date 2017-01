Comunicare online prin Personal Space de la Orange

Orange lansează Personal Space, un nou serviciu online care integrează serviciile SIM Agenda Back-up, Grup Mesaje Scrise, Mesaje Aniversare și Out of office, precum și o componentă interactivă pentru clienții Orange. În Personal Space, clienții Orange au posibilitatea să își definească propriul profil, cu o descriere personală și o fotografie, să vizualizeze profilurile altor utilizatori online, să caute utilizatori în funcție de anumite criterii și să comunice cu aceștia prin mesaje instant sau mesaje scrise. Serviciul este grupat în trei secțiuni principale: Backup & Restore, Messaging și Networking.