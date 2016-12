Comunică prin smartphone cu propria maşină

Comunică prin smartphone cu propria mașină

Ştire online publicată Luni, 14 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Uită de zilele când înghețai deszăpezind automobilul! Pe piață există în prezent o soluție care îți permite să pornești mașina cu ajutorul telefonului mobil, oferind un grad ridicat de confort în anotimpurile reci, dar și pe timp de vară, potrivit capital.ro.Viper SmartStart este singura aplicație din lume care permite utilizatorilor să-și pornească mașina prin apăsarea unui singur buton al iPhone-ului sau iPod-ului din dotare. Viper StartSmart oferă un grad ridicat de confort în anotimpurile reci, când dezgheață geamurile și încălzește interiorul mașinii, dar și pe timp de vară, când răcorește mașina prin activarea aerului condiționat.Tehnologia SmartStart este cea care îți transformă smartphone-ul într-un instrument de comunicare cu propria mașină. Prin intermediul aplicației SmartStart poți să îți încui/descui mașina, armezi/dezarmezi sistemul de securitate, să îți pornești motorul de la distanță, să îți deschizi portbagajul de oriunde te-ai afla, dar și să știi exact unde se află mașina ta, să îi spui în ce zone are voie să circule/nu are voie să intre, să te anunțe când pleacă de pe loc (furată sau pornită de cineva care are permisiunea ta să o pornească), să te anunțe când a depășit o anumită viteză.