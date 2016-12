Computerul cuantic, de 4000 de ori mai rapid decât cel obişnuit

Computerul cuantic, de 4000 de ori mai rapid decât cel obișnuit

Ştire online publicată Luni, 20 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Spre deosebire de un computer cu arhitectură clasică, în care calculele sunt realizate prin transformarea informațiilor în biți, sub forma binară 0 și 1, computerul cuantic utilizează o tehnologie complet diferită. PC-ul viitorului utilizează mecanica cuantică pentru a efectua calcule. Foloseste astfel "qubiți", în loc de biți obișnuiți. În teorie, potențialul său este imens fără de computerele obișnuite.Computerul cuantic utilizat la testele derulate la Amherst College este D-Wave Two. Chiar dacă a reușit să depășească performanțele unui computer obișnuit (un workstation puternic în valoare de 1.500 de dolari), merită notat că prețul său este de 6.000 de ori mai mare, mai exact peste 10 milioane de dolari. Mai mult, procesele de calcul cuantice utilizate sunt adiabatice și nu reprezintă deocamdată potențialul complet al unui computer de acest tip.D-Wave Two are două dezavantaje majore în acest moment. Primul este faptul că reacțiile cuantice măsurate au loc la temperatura de -273,13 C (0 absolut). Al doilea este nevoia utilizării unor componente suplimentare pentru interpretarea rezultatelor și "traducerea" lor în termeni inteligibili de software.Atunci cand nu sunt necesare componentele suplimentare, viteza de calcul a computerului cuantic este de 4.000 de ori mai mare decât a unuia obișnuit. Acest lucru este și mai impresionant atunci când luăm în considerare faptul că fiecare calcul este refăcut de 1000 ori înainte de prezentarea unui rezultat.Lansat in 2011, primul D-Wave, cu sistem de 128 qubiți, a fost criticat de numeroși oameni de știinta, care au fost nemultumiți de procesul de calcul. Faptul că utilizeaza calcule adiabatice și nu potențialul maxim al mecanicii cuantice, i-a facut pe unii chiar să susțină ca nu este vorba despre un computer cuantic. Analiza detaliată a sistemului a demonstrat însă că este cu adevarat un computer cuantic, chiar dacă va mai dura pana va "umili" complet procesele de calcul ale computerelor tradiționale.