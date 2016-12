Complexul de patru stele "Bran-Brad-Bega", destinaţia vacanţelor relaxante

Complexul de patru stele "Bran-Brad-Bega", destinația vacanțelor relaxante

La al treilea sezon estival de la renovarea sa în totalitate, Complexul de patru stele Bran-Brad-Bega, din stațiunea Eforie Nord, are, la această oră, un grad de ocupare de 64%. „În semnificativă creștere față de anul trecut, poate și datorită condițiilor meteo mai favorabile”, a declarat, pentru „Litoral”, Marina Matei, șeful unității hoteliere. Cele două stele obținute în urmă cu trei ani aduc un plus de confort și ambianță turistului sosit aici, care descoperă băi și camere recompartimentate, apartamente spațioase, unde se poate caza contra sumei de 476 lei, în caz că vrea vedere la mare sau 400 lei. O noapte într-o cameră dublă cu vedere la mare costă 300 lei sau 240 lei, în ambele variante fiind oferit mic dejun tip bufet suedez. Complexul dispune și de un modern spa, unde cele mai căutate proceduri sunt masajul anticelulitic, cu prețuri cuprinse între 55 și 85 lei, refle-xoterapia - 55 lei, dar și sauna și jacuzzi-ul - 50 lei sau fitness-ul - 15 lei. Reamintim că stațiunea Eforie Nord este recomandată atât pentru petrecerea vacanței, cât și pentru tratarea bolilor degenerative, cum ar fi spondiloza cervicală, dorsală sau lombară, a bolilor inflamatorii: spondiloză reumatică și poliartrită, a celor reumatismale diartritice, a bolilor sistemului nervos periferic, a bolilor dermatologice, respiratorii și ginecologice (insuficiență ovariană, cervicită cronică, sterilitate secundară etc.), creștere deficientă la copii, rahitism, decalcifiere, anemie secundară etc.