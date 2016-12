Compania din spatele Warcraft şi Diablo şi-a cumpărat independenţa cu 8 miliarde de dolari

Compania din spatele Warcraft și Diablo și-a cumpărat independența cu 8 miliarde de dolari

Ştire online publicată Luni, 29 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Activision Blizzard este unul dintre cei mai mari dezvoltatori de jocuri video din lume, cu titluri care au marcat generații întregi, precum cele două serii din StarCraft, franciza Call of Duty, Diablo sau Warcraft. Compania care a încheiat primul trimestru al acestui an cu lichidități de 4,3 miliarde de dolari, este prezentă cu operațiuni în 17 state ale lumii, dintre care Canada, Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Germania, Australia, India, China, Coreea de Sud și Taiwan.Celebra companie va răscumpăra 429 milioane de acțiuni deținute de Vivendi, pentru 5,83 miliarde de dolari, urmând să finanțeze tranzacția cu 1,2 miliarde dolari fonduri proprii și împrumuturi de 4,6 miliarde de dolari, potrivit unui comunicat al companiei.Kotick și partenerii săi, printre care se numără co-președintele Activision Brian Kelly și grupul chinez Tencent Holdings, vor prelua 172 milioane de acțiuni pentru 2,34 miliarde de dolari. Prețul stabilit este cu 10% sub cotația bursieră a Activision Blizzard de la finalul ședinței de joi. Compania va redeveni astfel independentă, după cinci ani în portofoliul Vivendi.Prețul acțiunilor a urcat cu peste 40%Consorțiul condus de Kotick va deține 25% din acțiunile companiei după finalizarea tranzacției, iar Vi-vendi va păstra 12% din titluri. Vi-vendi analizează încă de anul trecut modalități de a extrage bani de la Activision Blizzard, luând în calcul preluarea lichidităților semnificative ale companiei printr-un dividend special sau printr-o răscumpărare de acțiuni.Vivendi nu a reușit să găsească un cumpărător pentru participația de 61% deținută la Activision, în cadrul unui program de restructurare menit să revigoreze prețul acțiunilor și să se repoziționeze pe o piață extrem de competitivă. Grupul francez a anunțat recent că discută vânzarea participației la Maroc Telecom către Emirates Telecommunications pentru 4,2 miliarde euro, vizând focusarea activităților pe industria media. Acțiunile Activision Blizzard au urcat cu 43% în acest an. Compania avea o valoare de piață de 17 miliarde de dolari la finalul ședinței de joi.Blizzard-ul din CaliforinaBlizzard Entertainment este divizia de dezvoltare de jocuri video din cadrul Activision Blizzard, fondată în anul 1991 în statul american California. Inițial, furnizor de servicii pentru alți dezvoltatori de jocuri video, Blizzard a început să lucreze la propriile titluri în anul 1993. În ultima parte a anilor ’90, Blizzard a devenit un nume consacrat pe piața de video-gaming, după publicarea unor titluri ca Star Craft, Warcraft, sau Diablo.În 1994, Blizzard a fost cumpărată de distribuitorul de software educațional Davidson&Associates, care a fost achiziționat ulterior la rândul său de francezii de la Vivendi. După fuziunea cu succes a operațiunilor de gaming ale Vivendi cu Activision, în vara anului 2008, Blizzard a devenit parte a diviziei Activision Blizzard.