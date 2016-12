Americanii au dat-o în chinezisme

Coda EV – o copie după o copie de Logan

Ştire online publicată Vineri, 05 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Am trăit să o văd și pe asta: Logan-ul a fost copiat de o firmă chinezo-americană! De fapt, e și mai grav, vorbim deja de un întreg lanț al furtului de proprietate intelectuală. În ordine: mai întâi, chinezii de la Hafei au construit modelul Sebao, care este o copie fidelă după Dacia Logan (cu ceva elemente de design de la Chevrolet Aveo). Apoi, compania chinezo-americană Coda a copiat modelul Sebao și l-a transformat în mașina electrică Coda EV. Partea cu adevărat hilară este că modelul EV, care va intra pe piața din SUA în 2010, costă 35.000 dolari! Deci nu a fost suficient că n-au investit un cent în partea de design, mai au și tupeul de a scoate o mașină la preț de limuzină. Coda EV este mai lung cu 20 cm decât Logan și mai îngust cu 24 cm. Diferența majoră ar fi (spune constructorul) că mașina lor poate să ia cinci stele la testele de siguranță. Desigur, n-a testat-o nimeni încă, deci putem să NU îi credem pe cuvânt. Oricum, la 35.000 dolari, ar fi cazul să fie mai sigură decât copiuța chinezească și chiar decât a noastră dragă Dacie. Motorul electric al Coda EV dezvoltă o putere de 100kW, adică 134 CP. Bateriile litiu-ion sunt produse de parte chineză a companiei și au o autonomie de 145 – 200 kilometri, în funcție de stilul de condus al proprietarului. Pot fi reîncărcate la priză, în cel mult șase ore. De la 0 la 100 km/oră, modelul EV are nevoie de 11 secunde. Amuzant este că de la 100 km/oră până la viteza maximă a mașinii nu e mult deloc… încă 30 km/oră. Exact, deși matematica e grea, puteți deduce că viteza maximă, limitată electronic, este de 130 km/oră. Probabil la 140 km/oră moare bateria instantaneu. Până la urmă, mașinile electrice nu te ajută deloc să trăiești mai bine. N-o să mai fii emo-kid, ci eco-kid. Nu vei polua, dar probabil te vei sinucide când vine factura la curent. Oricum, prețul este exagerat, credem noi, având în vedere că modelul Tesla S costă cu doar 15.000 dolari mai mult și este de 15.000 de ori mai frumos, performant și… original.