CLS maximus

Ştire online publicată Miercuri, 17 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Nu a trecut prea mult timp de cand Mercedes a lansat noul CLS, dar germanii au simtit ca Salonul Auto de la Los Angeles este locul ideal pentru a prezenta varianta AMG a acestuia. Cei care s-au saturat de E63 si S 63 AMG, dar sunt indragostiti de teribilul V8 al acestora, vor putea ,in curand, sa-l ambaleze in aspectul impunator al coupe-ului cu patru usi. Sub capota CLS-ului, cei 518 cai-putere se vor zbate sa ofere cele mai bune performante si vor pune la pamant nu mai putin de 700 de Nm. Pe scurt, 4,4 secunde pana la 100 de km/h si o viteza maxima de 250 de km/h. Citeste mai departe...