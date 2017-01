Class şi Hi-Q s-au întrecut în gafe

Decât live, mai bine…lasă-ne!!!

Class și Hi-Q s-au întrecut în gafe

Ultima seară a Festivalului „Callatis“ a fost cea mai aglomerată. Publicul - cel mai numeros din toate cele șapte seri, iar în culise - cea mai mare forfotă din toate zilele. Și asta pentru că programul ultimei seri a fost dedicat trupelor - soliști, instrumentiști, dansatori, plus candidatele de la miss care și-au plimbat rochiile și tocurile înalte printre membrii echipei tehnice. O nebunie totală! Programul ultimei seri s-a numit „Callatis între IX și X“, pentru a marca trecerea la ediția cu numărul 10 din 2008, una mai specială, după cum ne-au șoptit organizatorii în culise. Momentul principal al serii a fost decernarea titlului de Miss Diaspora, dar, spre deosebire de edițiile trecute, momentul a fost lipsit de strălucire. În ceea ce privește trupele, seara a fost deschisă de Mandinga - foarte numeroasă, gălăgioasă, dar o trupă care știe să antreneze publicul, Activ - cu hiturile verii, Elvin Dandel - cine oare? Băiatul tatii! Class a cam falsat, deși melodiile au fost foarte aplaudate de public, la fel și Hi-Q, care au adoptat o ținută foarte serioasă. Dar cel mai important este că trupa are o nouă formulă, cu doi DJ, tobă, bass, chitară solo, iar sound-ul este diferit decât ceea ce știam de prin discoteci sau de pe la radio. Au falsat și ei că de, e mai greu cu tonalitățile live, mai ales cu orchestră în spate. Ro-mania au rupt pur și simplu faleza, s-a cântat și s-a dansat melodii cunoscute, la fel și la K1. Felicia Filip a făcut un duet de zile mari cu K1, pentru a arăta și publicului român ce au făcut ei prin Europa. Cel de-al doilea duet al serii, Rednex și Ro-mania, a sunat foarte bine, iar austriecii au avut un recital dinamic, marca cowboy. Ultima seară de festival a avut și singurele bisuri din toate cele șapte seri. Și nu datorită aplauzelor furtunoase, ci pentru a salva pauzele publicitare de pe micul ecran. În ultima seară de festival, după nenumărate discuții în culise, s-a găsit această formulă salvatoare. Cam târziu. Așa că Hi-Q au cântat o piesă de două ori, la fel și Rednex. Însă problemele tehnice nu au lipsit nici în ultima seră, spre disperarea celor de la Show Masters care pur și simplu au răbufnit în culise. La ultima piesă a celor de la Rednex un microfon a amuțit. Însă problemele tehnice nu au lipsit nici în ultima seră, spre disperarea celor de la Show Masters care pur și simplu au răbufnit în culise. La ultima piesă a celor de la Rednex un microfon a amuțit. Un final cât se poate de optimist, încununând un festival care își revenise în ultimele două seri. Festivalul „Callatis” s-a încheiat parcă prea brusc, dar artificiile au mai salvat amorțeala. A lipsit din culise, la final, și bucuria generală cu care ne obișnuisem la finalul oricărei ediții. Organizatorii s-au aruncat pe scaune și au exclamat: „Gata, s-a terminat! Ne vedem în 2008".