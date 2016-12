City break la Târgu Mureş? Sunteţi aşteptaţi la cel mai tare şi.. tunat eveniment

City break la Târgu Mureș? Sunteți așteptați la cel mai tare și.. tunat eveniment

Târgu Mureș este un oraș cochet care merită văzut, asta spun cei care deja au reușit să ajungă acolo. Iar dacă o escapadă în țară se leagă și de un mega eveniment, este și mai bine! Astfel, cei care vor să îmbine o plimbare de câteva zile în acea parte de țară, cu un spectacol pe patru roți, sunt așteptați pe 21 și 22 septembrie pe autodromul IFPTR Sânpaul - Târgu Mureș, unde are loc „The Most Beautiful Truck and Chopper Festival”, loc care va deveni scena de desfășurare a concursurilor pentru fantasticele choppere și camioane tunate, atent îngrijite și pregătite de către proprietarii lor.Invitatul special al organizatorilor este Umberto de Pretto, secretarul general IRU (International Road Transport Union). Organizatorii anunță un program foarte variat și tentant pentru iubitorii de adrenalină, de motoare și de muzică bună.„Vom avea parte de alegerea celui mai frumos camion, a celui mai frumos chopper și a celui mai bun șofer profesionist. Publicul va avea un cuvânt greu de spus în cadrul «concursurilor de frumusețe», așadar este așteptată cât mai multă lume la festival pentru a-și vota favoritul. Spre seară, trupele Zdob & Zdub și Trooper vor completa acest show exploziv și vor cânta și încânta audiența cu melodiile lor deja consacrate”, au explicat organizatorii.