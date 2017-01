Ciontu pune botul la promisiunile lui Voiculescu

Ştire online publicată Vineri, 27 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Ciontu se vântură pe ușile partidelor mai ceva ca fasolea în bătaia vântului. Alungat de la PRM, Corneliu Ciontu și-a făcut partid popular. Dar, cum e greu la deal cu boii slabi, a preferat să se mute la PNG-ul lui Becali, aflat pe cai mari în sondaje. Povestea de prietenie cu păstorul din Pipera nu a durat nici ea prea mult, așa că, acum, deputatul Ciontu a ajuns în gașca domnului profesor Voiculescu, Felix pentru cunoscători. Cu pieptul scos în față, mândru de carnetul de conservator, el a ajuns, ieri, la Constanța. Bineînțeles, este încântat de statutul de vicepreședinte al PC, oferit de profesorul Dan Voiculescu, în semn de prețuire și veșnică prietenie. Acest om, Corneliu Ciontu, a venit în fața conservatorilor constănțeni pentru a le vorbi despre performanța politică și profilul politicianului agreat în UE. Discurs sforăitor, obosit de atâtea reluări. Aceleași idei au mai fost expuse, însă sub acoperișul organizației județene a PNG, în urmă cu vreun an. În acest timp, președintele filialei PC Constanța, Gheorghe Martin, se concentra să nu ațipească. A ajuns și la discuții despre conservatorii constănțeni. Bineînțeles, Ciontu nu s-a putut abține să nu se laude cu relații deosebite cu liderul local, „Marina" (!?!). „Auzisem de mai mult timp de domnul Marina. Acum, îl cunosc destul de bine și îl apreciez mult. A întâmpinat multe greutăți la preluarea funcției, dar sunt sigur că va reuși să facă la Constanța una dintre cele mai bune organizații din țară", spune Ciontu despre „Marina", demonstrând cât de bine își cunoaște colegul de la Constanța. Sau poate că se gândea la Mihai Marina, prim-secretarul județului Constanța de pe vremea lui Ceaușescu.