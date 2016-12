Cine sunt câştigătorii Oscarurilor româneşti

Cine sunt câștigătorii Oscarurilor românești

Preluată după un model adoptat de cele mai importante evenimente de acest gen din țări cu cinematografii puternice, precum Statele Unite (Premiile Oscar, Globurile de Aur), Franța (Cesar), Marea Britanie (BAFTA), Spania (Goya), Danemarca (Guldbagge), a șasea ediție a Galei Premiilor GOPO este programată luni, 26 martie. Trofeele decernate anual din 2007 încoace, în urma votului a peste 400 de profesioniști din toate sectoarele industriei cinematografice autohtone, desemnează cei mai buni dintre nominalizații la fiecare categorie competitivă.Andi Moisescu va fi pentru al doilea an consecutiv gazda Galei Premiilor Gopo, desfășurată la Platinum Business&Convention Center și este transmisă în direct și în exclusivitate pe TV de ProCinema, de la ora 19. Unul dintre cele mai savuroase momente ale Galei, cel al sosirii invitaților pe covorul roșu, va fi relatat și în acest an de Amalia Enache și Mircea Solcanu.Nominalizările au fost stabilite de un juriu de preselecție alcătuit în acest an din 11 profesioniști ai domeniului: regizorul Florin Șerban, actrița Ozana Oancea (nominalizată la Premiul pentru Cea mai Bună Actriță Într-un Rol Principal la Gopo 2011), scenograful Cristian Niculescu (câștigător al Premiului pentru Cea mai Bună Scenografie la Gopo 2011), monteurul Dan Nanoveanu, distribuitorul Radu Nicolau, scriitoarea Ana Maria Sandu și criticii de film Andrei Gorzo, Ileana Bîrsan, Dana Duma, Andrei Rus și Codruța Crețulescu.Una dintre cele mai iubite actrițe românce, Tamara Buciuceanu-Botez va primi Premiul Gopo pentru Întreaga Activitate. Scenografa Lidia Luludis va primi Premiul Special, ce răsplătește cariera unei creatoare cu o filmografie impresionantă. Dumitru Gaiță va primi Premiul Gopo drept omagiu, fiind considerat unul dintre cei mai prolifici asistenți de cameră din cinematografia românească a ultimei jumătăți de veac. Unul dintre cei mai apreciați actori români, Iurie Darie, va fi recompensat cu Premiul pentru Întreaga Carieră. Unul dintre cele mai importante trofee din palmaresul Premiilor, acesta a fost acordat la edițiile precedente altor patru actori emblematici pentru filmul românesc: Ion Besoiu, Draga Olteanu-Matei, Marin Moraru și Jean Constantin. Premiul Publicului, acordat filmului autohton cu cel mai mare succes de box office în anul precedent, va reveni anul acesta producției MediaPro Pictures „Nașa” (regia Jesus del Cerro, Virgil Nicolaescu), distribuite de MediaPro Distribution, care a fost urmărită de 26.765 de spectatori plătitori de bilet.Iar nominalizații sunt…Cinci lungmetraje autohtone candidează în 2012 la câștigarea Premiului Gopo pentru Cel mai Bun Film, cea mai importantă distincție a cinemato-grafiei autohtone: „Aurora” (regia Cristi Puiu, Ro-mânia-Franța-Elveția-Germania), „Crulic - Drumul spre Dincolo” (regia Anca Damian, România - Polonia), „Din dragoste cu cele mai bune intenții” (regia Adri-an Sitaru, România - Ungaria), „Loverboy” (Româ-nia - Serbia - Franța - Suedia), „Periferic” (regia Bogdan George Apetri, România-Austria).Criticii de film membri ai juriului de nominalizări au ales, conform regulamentului, și filmele nominalizate la Premiul Gopo pentru Cel mai Bun Film European, care va fi înmânat unui distribuitor autohton. Independența Film, compania care a adus în România filmele „În Turneu” / Tournee (regia Matthieu Amalric, Franța, 2010), „Melancolia”/ Melancholia (regia Lars von Trier, Danemarca, 2011), „Pielea în care trăiesc” / La Piel que Habito (regia Pedro Almodovar, Spania, 2011) și Transilvania Film, pentru „Un an din viață” / Another Year (regia Mike Leigh, Marea Britanie, 2010) și Clorofilm, cu „În Patru Timpi” / Le Quattro Volte (regia Michelangelo Frammartino, Italia-Germania-Elveția, 2010).