Cine cu cine socializează.ro

Ştire online publicată Luni, 06 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Secolul 21 este secolul socializării, iar astăzi, socializarea înseamnă succes. O demonstrează povestea unor tineri care au creat prima comunitate reală din spațiul virtual, potrivit Realitatea.net. Totul a pornit în 2002, în Ungaria. Un student a decis să își construiască o „hartă” a cunoștințelor și relațiilor sale și să o posteze pe Internet. În scurt timp, aplicația numită IWIW a devenit foarte populară printre prietenii și printre prietenii prietenilor lui. Ideea a fost preluată și dezvoltată de o firmă de IT, Virgo Systems Ltd., care până în 2004 a făcut dintr-un proiect-hobby un site de succes. În 2004, compania a decis să-și schimbe abordarea și să ridice proiectul la un nivel cu adevărat profesionist. Pe baza unui business plan au fost stabilite noi obiective. Project manager-ul Gábor Cseh a dezvoltat conceptul inițial, iar într-un an și jumătate a reconstruit aproape intrgral site-ul. Rețeaua putea fi accesată doar pe bază de invitație, așa că noile înregistrări puteau fi generate doar de activitatea vechilor membri. La două luni de la relansare, cele mai multe persoane care aveau acces la Internet în Ungaria au solicitat invitații. Din cauza creșterii exponențiale a cererii, administratorii site-ului au decis să limiteze numărul de invitații. Deja oamenii licitau pe Internet invitațiile pentru IWIW, iar prețul lor ajunsese la 60-70 de euro. În aprilie 2006, erau 600.000 de utilizatori, iar numărul lor era în creștere. A urcat rapid în topul celor mai vizitate site-uri din Ungaria, iar urmarea a fost că marii investitori de pe Internet i-au abordat pe proprietari. IWIW a fost vândut companiei T-Online pentru 4 milioane de euro. Site-ul a crescut în continuare. Astăzi numără aproximativ 2,2 milioane de utilizatori și 1 milion de vizitatori unici pe zi. A devenit al 108-lea site din lume ca popularitate (www.alexa.com), deși în prezent activează numai pe piața Ungariei. T-One a vândut spațiu de publicitate în valoare de 1 milion de euro numai în 2006. Compania T-One a achiziționat doar licența de limbă maghiară, iar Infusa Ltd. (proprietarul licenței pentru celelalte limbi), în cooperare cu firma românească Indie Studio SRL, au decis să lanseze conceptul IWIW în România. Numele proiectului este Socializeaza.ro. De astăzi, socializeaza.ro, prima comunitate reală de români, din spațiul virtual, începe să construiască harta cercurilor de interese. De azi fiecare român va înțelege ce înseamnă cu-adevărat să ai relații…Secolul 21 este secolul socializării, iar astăzi, socializarea înseamnă succes. O demonstrează povestea unor tineri care au creat prima comunitate reală din spațiul virtual, potrivit Realitatea.net. Totul a pornit în 2002, în Ungaria. Un student a decis să își construiască o „hartă” a cunoștințelor și relațiilor sale și să o posteze pe Internet. În scurt timp, aplicația numită IWIW a devenit foarte populară printre prietenii și printre prietenii prietenilor lui. Ideea a fost preluată și dezvoltată de o firmă de IT, Virgo Systems Ltd., care până în 2004 a făcut dintr-un proiect-hobby un site de succes. În 2004, compania a decis să-și schimbe abordarea și să ridice proiectul la un nivel cu adevărat profesionist. Pe baza unui business plan au fost stabilite noi obiective. Project manager-ul Gábor Cseh a dezvoltat conceptul inițial, iar într-un an și jumătate a reconstruit aproape intrgral site-ul. Rețeaua putea fi accesată doar pe bază de invitație, așa că noile înregistrări puteau fi generate doar de activitatea vechilor membri. La două luni de la relansare, cele mai multe persoane care aveau acces la Internet în Ungaria au solicitat invitații. Din cauza creșterii exponențiale a cererii, administratorii site-ului au decis să limiteze numărul de invitații. Deja oamenii licitau pe Internet invitațiile pentru IWIW, iar prețul lor ajunsese la 60-70 de euro. În aprilie 2006, erau 600.000 de utilizatori, iar numărul lor era în creștere. A urcat rapid în topul celor mai vizitate site-uri din Ungaria, iar urmarea a fost că marii investitori de pe Internet i-au abordat pe proprietari. IWIW a fost vândut companiei T-Online pentru 4 milioane de euro. Site-ul a crescut în continuare. Astăzi numără aproximativ 2,2 milioane de utilizatori și 1 milion de vizitatori unici pe zi. A devenit al 108-lea site din lume ca popularitate (www.alexa.com), deși în prezent activează numai pe piața Ungariei. T-One a vândut spațiu de publicitate în valoare de 1 milion de euro numai în 2006. Compania T-One a achiziționat doar licența de limbă maghiară, iar Infusa Ltd. (proprietarul licenței pentru celelalte limbi), în cooperare cu firma românească Indie Studio SRL, au decis să lanseze conceptul IWIW în România. Numele proiectului este Socializeaza.ro. De astăzi, socializeaza.ro, prima comunitate reală de români, din spațiul virtual, începe să construiască harta cercurilor de interese. De azi fiecare român va înțelege ce înseamnă cu-adevărat să ai relații…