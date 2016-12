Cinci semne că tipul „nu e de păstrat“

22 Octombrie 2013

Speri că cel pe care ai pus ochii va deveni mai mult? Iată care sunt cele 5 semne care îți arată că nu e pregătit pentru un astfel de angajament.Reputația îl dă de golDacă are reputație de Don Juan, ia-ți gândul că tu vei fi cea care îl va determina să își lase bunele obiceiuri și să ți se dedice exclusiv. Chiar dacă ar încerca să fie într-o relație serioasă, tentația va fi prea mare pentru a-i putea rezista.Nu încearcă să te cunoascăDiscuțiile dintre voi sunt mai degrabă monologuri sau mai degrabă adevărate interogatorii, în care tu cauți să afli totul despre el, pe când el este interesat doar de buzele tale? E clar că „beneficiile” sunt tot ce urmărește el în „relația” voastră.Nu ești o prioritate pentru elTu aștepți cu nerăbdare următoarea întâlnire, pe când el te lasă baltă sau anulează în ultimul moment, fără un motiv rezonabil? E cazul să îți faci planuri cu altcineva, tipul ăsta nu e „de păstrat”.Nu a trecut peste fosta relațieDacă aduce vorba des despre fosta sau te compară cu ea, este clar că are ceva probleme de rezolvat în legătură cu trecutul. Poate că a fost părăsit sau poate că încă o iubește pe ea. Dacă nu vrei să fii într-un menaj în 3 sentimental, e cazul să mergi mai departe.Nu te include în planurile luiDiscută foarte entuziasmat cu un amic la telefon despre un concert grozav la care urmează să meargă, însă pe tine nu te-a invitat. Aștepți o invitație de la el pentru mini-vacanța de 1 mai iar el nu spune nimic despre asta? Ei bine, el are impresia că viețile voastre private sunt total paralele, că „beneficiile” sunt singurul vostru punct comun.