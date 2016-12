Cinci destinaţii convenabile pentru vacanţa la schi

Cinci destinații convenabile pentru vacanța la schi

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă ești pasionat de schi și vrei să-ți petreci vacanța de sărbători pe pârtie, îți oferim câteva recomandări geniale, numai bune de încercat anul acesta, mai ales că sunt destul de convenabile.1. Soll, Austria. Localitatea Soll, din Austria, este o destinație perfectă pentru vacanța la schi. Nu este la fel de promovată precum Kitzbuhel, Innsbruck sau St. Anton, dar are foarte mult de oferit, fie că ești începător, fie că ai ceva mai multă experiență în schiat. În plus, prețurile sunt mai mici, iar atmosfera la fel de plăcută ca în marile stațiuni austriece.2. Montgenevre, Franța. O altă destinație convenabilă pentru vacanța la schi este Montgenevre, din sudul Franței. Stațiunea dispu-ne de 65 de km de pârtie, dar se află foarte aproape de Via Lattea, stațiune cu 400 de km de pârtie. Aici, hotelurile și vilele practică prețuri mai mici decât în marile stațiuni, iar locul este perfect dacă vrei o vacanță de iarnă liniștită.3. La Tzoumaz, Elveția. Și în Elveția poți găsi destinații conve-nabile pentru vacanța la schi, cum ar fi La Tzoumaz. Stațiunea face parte din zona de schi Quatre Valles și are acces la peste 400 de km de pârtie. Lift passul pe care ți-l achiziționezi aici îți permite să schiezi și în alte stațiuni din zonă, cum ar fi Evolene, Bruson sau Thyon les Collons.4. Livigno, Italia. Departe de zarva din marile stațiuni de schi din Italia, Livigno își așteaptă vizitatorii cu zeci de kilometri de pârtie. Si-tuată nu foarte departe de stațiunea St. Moritz, Livigno este un mic paradis pentru iubitorii de schi care vor să se distreze fără să-și chel-tuiască toate economiile. Pârtiile largi și bine îngrijite, magazinele numai bune pentru o sesiune de shopping apres-ski și cabanele amenajate în stil rustic sunt doar câteva dintre avantajele acestei stațiuni cochete și convenabile.5. Bansko, Bulgaria. Bulgaria poate fi o alegere potrivită pentru petrecerea vacanței la schi, mai ales dacă ai analizat ofertele pentru destinațiile anterioare și nu ai găsit nimic avantajos. Bansko este una dintre cele mai mari stațiuni de schi din Bulgaria și este situată la apro-ximativ 160 km la sud de Sofia. În ultimii ani, stațiunea a fost modernizată, mulți străini alegând să-și petreacă vacanța aici, atât datorită condițiilor bune de schiat, cât și grație prețurilor mici de cazare.(Sursa: www.eva.ro)