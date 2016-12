Chrysler începe vânzarea de active către Fiat

Ştire online publicată Vineri, 12 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Constructorul american Chrysler poate începe vânzarea unor active către Fiat, după semnarea acordului, evitând astfel lichidarea, titrează New York Times. Activele vor fi vândute unui consorțiu, în care Fiat va deține 20% (cu posibilitatea de a ajunge la 35%), guvernele SUA și Canada vor avea 12%, iar sindicatul UAW va avea 68%. Nou formata companie va putea începe imediat activitatea. În luna mai, vânzările Chrysler au scăzut cu 46,3%, ducând cota de piață la 10%, în scădere cu 15% față de anul 2008. Compania a ajuns pe locul cinci în SUA, după GM, Toyota, Ford și Honda. Constructorul american va vinde primele mașini noi peste un an și jumătate, putând comercializa și modelul Fiat 500, după ce acesta va fi adaptat la cerințele americane de siguranță și poluare. Alianța Fiat-Chrysler ajunge astfel pe locul șase în lume, cu vânzări cumulate de peste 4,5 milioane automobile pe an.