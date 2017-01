Chifteluţele, nelipsite de pe mesele festive. Le prepari corect?

Chifteluțele, nelipsite de pe mesele festive. Le prepari corect?

Ştire online publicată Miercuri, 10 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

La români, chifteluțele festive sunt micuțe și, pentru a arăta spectaculos, pot fi tăvălite în susan, verdețuri colorate etc., în funcție de imaginația fiecărei gospodine. După cum, fiecare gospodină are propria rețetă. De exemplu, unele înmoaie pâinea în lapte, altele folosesc un amestec de ierburi aromatice numai de ele știut, altele, ceva mai îndrăznețe, combină diverse tipuri de carne pentru a căpăta o textură perfectă. Dacă n-ai atins încă maturitatea culinară, chifteluțele îți pot da groaznice bătăi de cap: fie nu pui suficient de multă sare, fie nu le prăjești cât trebuie, ba îți ies prea tari, ba prea uscate, ba rămân crude la interior… Dacă vei urma însă sfaturile experților bonappetit.com, munca nu numai că-ți va fi cu mult ușurată, dar roadele îi vor fi… delicioase! Unde greșești?Nu pui suficientă sareChifteluțele trebuie să fie condimentate bine. Cantitatea ideală de sare este de o linguriță la 450 g de carne.Nu folosești ierburi aromaticeIerburile aromatice sunt cele care dau savoare chifteluțelor. Fără ele, vei obține niște burgeri simpli. Nu te limita la pătrunjel și busuioc. Combină cu încredere, și după gust, mentă, oregano și măghiran. Un praf de nucșoară va desăvârși aroma.Pui prea multe ouă Ouăle nu înmoaie amestecul, ci leagă compoziția. Folosește un ou pentru fiecare jumătate de kilogram de carne. De altfel, ai grijă să nu pui prea multă pâine (pesmet) – o jumătate de cană la 450 g de carne este suficientă.Amesteci compoziția cu linguraCând faci chifteluțe, toate ingredientele se pun în vas în același timp, apoi se amestecă folosind degetele. Astfel, carnea nu se va zdrobi.Modelezi chifteluțele la aceeași dimensiuneChifteluțele se modelează în funcție de felul de mâncare ales. Pentru ciorbă, se fac bile mici, cât să încapă o dată în gură. Prăjite, trebuie să fie măricele, cu un diametru de 5 cm. Dacă se fac cu sos, trebuie să fie medii – cam 3 cm.Le formezi cu palmele uscateGreșit! Când aplici această tehnică, pasta se va lipi de palme și chifteluțele vor fi greu de modelat. Unge-ți palmele cu puțin ulei, apoi dă forma dorită. Prin făină trebuie să fie date, însă, cu palmele uscate.Nu folosești corespunzător blatulAi dreptate, când faci chifteluțe, blatul de lucru nu se păstrează curat! Poți să ameliorezi, însă, situația. Spre exemplu, așază o bucată de ziar sau hârtie de copt sub vasul pe care pui chifteluțele și făina. Astfel, vei păstra un mediu de lucru igienic – lucrezi, totuși, cu carne crudă!Le prăjești insuficientPentru a evita să se lipească una de cealaltă și să rămână marginile crude, când le pui în uleiul încins, depărtează-le ușor cu o paletă. Aplică aceeași metodă și în cazul chifteluțelor cu sos. Și nu uita, chifteluțele trebuie să fie prăjite foarte bine pe ambele părți.