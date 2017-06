Chiar funcţionează! Trucuri pentru a scăpa de burtă

Chiar funcționează! Trucuri pentru a scăpa de burtă

Ştire online publicată Miercuri, 17 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Orice femeie care nu are un abdomen de oțel sau nici măcar unul fără colăcei știe că grăsimea de pe burtă este atât de încăpățânată încât, uneori, toate eforturile par în zadar, scrie csid.ro.Vestea proastă este că nu există un remediu-minune, nici vreo dietă ușoară care să te scape de această problemă. Vestea bună? Există câteva trucuri și sfaturi pe care le poți urma și care, în timp, te pot ajuta să obții un corp numai bun de plajă!Gustarea ta preferată? Migdalele!Gustările bogate în proteine sunt o alegere inteligentă în după-amiezele în care simți nevoia „să ronțăi” ceva la birou sau seara când „ai mânca” ceva în fața televizorului. În loc să te îndopi cu chipsuri sau ciocolată, alege să consumi câteva migdale. Pe lângă faptul că au un gust delicios, studiile arată că persoanele care consumă 50 g de migdale pe zi sunt mai „predispuse” la pierderea grăsimii abdominale și chiar „riscă” scăderea colesterolului rău din organism.Renunță la băuturile dieteticeUn studiu realizat în 2011 la Universitatea din Texas arată că persoanele care au consumat pe termen lung băuturi dietetice au acumulat în 10 ani cu 70% mai multă grăsime decât persoanele care au băut răcoritoare normale. Deși nu sunt deloc indicate, dacă chiar îți este poftă de o băutură carbogazoasă, alege-o pe cea normală o dată pe lună, decât pe cele dietetice mai des.Uită de cardio!Apucă-te de… ridicat!Cercetătorii de la Harvard au descoperit că 20 de minute de antrenament cu greutăți zilnic a ajutat la eliminarea grăsimii de pe abdomen de trei ori mai repede decât în cazul efectului cauzat de antrenamentele de tip cardio.Consumă proteine slabe și lactateCombinarea proteinelor slabe cu lactatele cu un conținut scăzut de grăsime poate să te ajute să dai jos burta mai repede decât crezi! Într-un studiu publicat în Journal of Nutrition, cei 90 de participanți au fost împărțiti în trei grupe și supuși la trei tipuri de dietă diferite: proteine grase și lactate grase, proteine normale și lactate cu un conținut mediu de grăsime și proteine slabe și lactate… slabe. Cercetătorii au descoperit că cei aflați în a treia categorie au reușit să elimine grăsime din toate zonele organismului, inclusiv de pe abdomen. Bonus? Au câștigat masă musculară!Alege grăsimile înțelept!Grăsimile polinesaturate care se găsesc în nuci, semințe, uleiuri vegetale și anumite tipuri de pește te pot ajuta să lupți cu grăsimea de pe abdomen! Studiile arată că tipul de alimente pe care îl consumăm determină și locul în care se depune grăsimea. Conform cercetărilor, deși toate tipurile de grăsimi (saturate, polinesaturate), consumate în cantități mari, se vor depune în organism, cele mai periculoase atunci când vine vorba de colăcei sunt grăsimile saturate (biscuiți, prăjituri, chipsuri, carbohidrați rafinați etc.) care tind să se depună doar în zona abdomenului.